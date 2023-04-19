Дмитрий Махонин поручил решить вопрос с увековечиванием памяти погибшего на СВО разведчика из Перми

18 апреля, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел личный прием граждан. В ходе него Екатерина Сунцова обратилась к главе региона по вопросу увековечивания памяти ее мужа Виктора Сунцова, погибшего при выполнении боевых задач на территории специальной военной операции.

Екатерина Сунцова рассказала, что ее супруг служил в различных горячих точках в составе миротворческих сил, а с началом СВО отправился выполнять воинской долг по защите Донбасса. Он был разведчиком в 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской бригады и погиб в мае 2022 года при выполнении боевого задания. За годы службы отмечен медалями «Участник военной операции в Сирии», «За боевые отличия», «За укрепление боевого содружества», Указом Президента РФ посмертно награжден Орденом Мужества.

По словам Екатерины Сунцовой, ее муж был настоящим героем, поэтому она предложила увековечить память о нем – установить мемориальную доску в школе № 3 в Индустриальном районе Перми. В образовательном учреждении эту инициативу поддержали. Однако со стороны Администрации города Перми не предпринято действий для решения организационных и финансовых вопросов.

Глава Прикамья Дмитрий Махонин подчеркнул, что подобный формальный подход к памяти героев недопустим и поручил Администрации губернатора Пермского края в ближайшее время решить вопрос с установкой мемориальной доски. «Такие герои как Виктор Сунцов – это пример для земляков, нужно, чтобы об их отважных поступках знала и помнила молодежь. Поэтому вопрос сохранения памяти о героях должен быть на особом контроле местных властей. Главам администраций округов необходимо об этом не только помнить, но и идти на встречу близким, а не ждать, когда это сделает кто-то другой», – акцентировал губернатор.

Глава Прикамья взял вопрос на личный контроль. В ходе беседы Дмитрий Махонин и Екатерина Владимировна договорились, что вместе примут участие в установке мемориальной доски.

Отметим, с начала СВО Администрацией губернатора Пермского края ведется работа по увековечиванию памяти героев – уроженцев Прикамья. С предложениями в органы власти обращаются, как правило, родственники и сослуживцы погибших, командиры воинских частей. Например, в мае 2022 года в память о кавалере Ордена Мужества, сержанте полиции Евгении Лодочникове установлена памятная доска на здании Пермского торгово-технологического колледжа. В августе того же года был открыт мурал с изображением кавалера Ордена Мужества, лейтенанта полиции Дениса Соколова, погибшего в ходе проведения СВО. В школьных музеях создаются информационные стенды, а на территориях образовательных учреждений высаживаются Аллеи памяти. Например, в школе № 72 г. Перми была высажена дубовая Аллея памяти в честь нескольких бойцов-выпускников школы, погибших в зоне СВО. В образовательных учреждениях реализуется проект «Парта героя».