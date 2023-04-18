По 100 тысяч – на малыша

В Прикамье семьям при рождении двух и более детей одновременно производят единоразовые выплаты по 100 тысяч рублей на ребёнка. Несколько семей уже стали счастливыми обладателями такой меры господдержки.

Напомним, новая мера поддержки семей с детьми действует в регионе с 1 января 2023 года. Соответствующее постановление об изменениях в региональном законе о мерах социальной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства подписал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

«Рождение ребёнка многое меняет в жизни семьи, в том числе требует дополнительных финансовых затрат. Родителям, у которых рождаются близнецы, ещё сложнее перестроить быт. Поэтому мы посчитали важным поддерживать такие семьи, и, несмотря на сложный период, предусмотрели на эти выплаты необходимые средства в региональном бюджете», – отметил Дмитрий Николаевич.

По данным Министерства социального развития Пермского края, на 6 марта уже восемь семей получили разовые выплаты при рождении близнецов и двойняшек.

Готовит к подаче пакет документов и семья Шестаковых из с. Крылово Осинского городского округа. 24 января 2023 года в их дом пришла огромная радость. Семья Алексея и Натальи пополнилась сразу двумя новорождёнными – Ильёй и Кириллом.

По словам Натальи Александровны, появление двойняшек для них с мужем стало большой неожиданностью. Они мечтали о дочери, так как уже имеют двоих сыновей. Старшему Матвею 7 лет, младшему Андрею 4 года. «Когда на УЗИ сообщили, что будет двойня, я немного растерялась. Пол детей был неизвестен, и мы надеялись на рождение девочек, но судьба распорядилась так, что теперь у нас четыре сыночка. Поэтому поддержка в 200 тысяч рублей, безусловно, очень ощутима для нашего семейного бюджета. Мы поначалу даже и не знали, что за двойню такие выплаты положены. И, конечно, рады, что государство так заботится о семьях с детьми. Средства пойдут на малышей, так как их двое, и траты двойные. А ещё хотели бы улучшить жилищные условия – провести газ, так как у нас пока печное отопление», – делится многодетная мама.

Заведующий Осинским ЗАГС Наталья Драчева отмечает, что на 12 апреля Карташовы являются пока единственной зарегистрированной семьёй в Осинском городском округе, у которой в этом году на свет появилась двойня. «От души поздравляем Алексея Петровича и Наталью Александровну с двойным счастьем. Пусть малыши растут крепкими, здоровыми, жизнерадостными, смышлёными, улыбчивыми, добрыми, любимыми и любящими! И хотя с двойней хлопот невпроворот, но с двумя крохами радости, улыбок, смеха вас тоже ожидает вдвое больше! Пусть детки всегда будут дружными и поддерживают друг друга!» – желает Наталья Драчева родителям.

А в Минсоцразвития Пермского края напоминают, что для получения региональной единоразовой выплаты нужно подать заявление через МФЦ Пермского края. Получить информацию о графиках их работы можно на официальном сайте учреждения: mfc.permkrai.ru, а также обратившись в контактный центр по телефону: 8-800-23-43-275. Также понадобятся паспортные данные заявителя и копии свидетельств о рождении детей.

В качестве заявителя может выступить один из родителей, у которых родились близнецы или двойняшки, а также трое и более детей. Пособие на каждого ребёнка выплачивается однократно и составляет 100 тысяч рублей. Родители сами решают, на какие цели направить средства. Обратиться за единым пособием можно в течение 6 месяцев со дня рождения детей.

В заключение отметим, что в 2022 году в Пермском крае было зарегистрировано рождение 257 двойняшек и близнецов, а ещё в трёх семьях родились по трое и более детей.

Татьяна ЕЛОВИКОВА

Фото из архива семьи Шестаковых