Михаил Мишустин объявил о старте третьего Всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства

Оно доступно до 31 мая на платформе 59.gorodsreda.ru. Сделать свой выбор смогут жители в возрасте от 14 лет и старше. В Прикамье насчитывается уже 13 тыс. голосов.

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин дал официальный старт третьего Всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства. Оно проходит в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» инициированного президентом России Владимиром Путиным. В течение полутора месяцев, до 31 мая, жители всей страны смогут сами определить места, которые, на их взгляд, нужно привести в порядок в первую очередь. Это могут быть парки, скверы, набережные, улицы, площади и другие общественные пространства. Также есть возможность проголосовать за дизайн-проекты уже отобранных территорий.



Михаил Мишустин отметил, что благодаря этому жители сами решают, как должны преобразиться их населенные пункты, как они будут выглядеть. «В этом году голосование пройдет в свыше 1,5 тыс. муниципальных образований, где будут выбирать из более чем 5 тыс. объектов. Их перечень составлен с учетом предложений россиян. Рассчитываем, что многие люди проявят интерес и выразят свое мнение по поводу того, как улучшить их городскую среду», – подчеркнул он.



Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале отметил, что Прикамье активно включилось во Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства. Уже 13 тыс. человек сделали свой выбор на сайте 59.gorodsreda.ru. «Призываю жителей муниципалитетов, участвующих в проекте, проявить инициативу и воспользоваться возможностями голосования. Мы на реальных примерах видим, как оно помогает сделать наши города и села комфортнее для жизни. Уже можно прогуляться по объектам-победителям прошлого года: “Тропе здоровья” в Березниках, скверам в Чайковском, Чусовом и Перми, “Зеленому городу” в Чернушке», – акцентировал глава Прикамья.



Напомним, для рейтингового голосования в Пермском крае в этом году определены 30 общественных пространств в населенных пунктах с численностью жителей от 20 тыс. человек в 13 территориях региона – в Перми, Кунгурском, Березниковском, Кудымкарском, Чайковском, Добрянском, Соликамском, Лысьвенском, Чусовском, Чернушинском, Краснокамском, Очерском и Осинском округах. Население сможет определить объекты, которые будут благоустроены в 2024 году.



Например, жителям Перми предложено выбрать один из трех проектов: благоустройство парка культуры и отдыха в Кировском районе, долины р. Данилихи или сквера в 64-м квартале Эспланады. В голосовании в Добрянском округе представлены сквер им. П.М. Пелиха в Добрянке и сквер «Инженерный» в Полазне. В Очерском округе жители выберут для преображения один из шести объектов: «Цветочный бульвар», «Павловская аллея» по ул. Ленина, набережная по ул. К. Маркса, сквер на пересечении улиц К. Маркса и Ленина, а также «Яблоневый сад» или «Сосновый бор» в районе Черемушки.



Проголосовать можно на странице 59.gorodsreda.ru с использованием платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», а также на виджетах общественного голосования «Госуслуги. Решаем вместе» на сайте муниципалитета или через приложение волонтеров, которые будут сопровождать голосование в общественных местах всех округов-участников. Добавим, сделать свой выбор смогут жители в возрасте от 14 лет и старше.



Помогать гражданам в ходе голосования будут специально обученные волонтеры. Для этого в каждом регионе уже создаются волонтерские штабы. Вступить в ряды добровольцев можно на официальном сайте DOBRO.RU до 31 мая. В этом году планируется привлечь в качестве волонтеров 400 прикамцев.



Отметим, в прошлом году в голосовании приняли участие более 143 тыс. жителей Прикамья старше 14 лет на территории 12 муниципальных образований региона.



Добавим, всего этом году в Прикамье планируется благоустроить 188 общественных пространств, в том числе 131 двор. На эти цели выделено свыше 1 млрд руб.



Всего за период реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» на территории Пермского края благоустроено более 2 тыс. дворов и почти 600 общественных территорий. Общий объем средств, направленных на работы из бюджета разных уровней, составил порядка 6,9 млрд руб.



Справка



Реализация проекта «Формирование комфортной городской среды» началась в 2017 году по поручению президента России Владимира Путина. Его основная задача – преобразить вид российских городов, сделать их комфортнее для жителей и тем самым дать новый импульс развитию муниципалитетов на всей территории страны, создать новые современные общественные пространства для качественного досуга местных жителей, туристов и развития предпринимательства.