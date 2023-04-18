Дмитрий Махонин вручил пожарным службам Прикамья ключи от пяти новых автоцистерн

17 апреля губернатор Прикамья Дмитрий Махонин вручил начальникам краевых пожарных частей ключи от пяти единиц новой пожарной техники. Автоцистерны отправятся в территории региона: Верещагинский округ (г. Верещагино), Пермский муниципальный округ (д. Кондратово), Чусовской округ (пос. Верхнечусовские Городки), Кудымкарский округ (с. Белоево), Уинский округ (с. Уинское). На закупку транспорта было направлено более 57 млн руб. в рамках госпрограммы Пермского края «Безопасный регион».

Дмитрий Махонин отметил, что краевые власти придают большое значение повышению безопасности региона. По его словам, обновленная и современная комплектация техники станет надежным помощником в тушении пожаров на территории населенных пунктов, ликвидации последствий ДТП.

«Уже стало традицией вручать ключи от новой пожарной техники весной, с началом открытия противопожарного сезона. Одновременно это и подарок к вашему профессиональному празднику – Дню пожарной охраны. Желаю, чтобы техника не подводила вас и помогала максимально оперативно ликвидировать чрезвычайные ситуации. Со своей стороны, продолжим оказывать вам помощь и поддержку. Крепкого здоровья, удачи, благополучия и как у вас говорят –"сухих" рукавов!», – акцентировал губернатор.

Сегодня автопарк пожарных частей Прикамья пополнится автомобилями УРАЛ-5557 с автоцистернами вместимостью до 6 тыс. литров воды и 360 литров пенообразователя, отмечают в краевом Министерстве территориальной безопасности. В кабинах транспортных средств могут удобно помещаться до семи человек. Машины благодаря колесной форме имеют повышенную проходимость как по дорогам всех видов, так и в условиях бездорожья. Отмечается, что транспортные средства будут использоваться как самостоятельная боевая единица или как насосная установка при работе в «перекачку» с одной или несколькими автоцистернами при тушении пожаров огнетушащими веществами.

Старший водитель пожарной части с. Белоево Евгений Лесников после церемонии вручения ключей поделился, что благодаря новой технике выезжать на пожары получится в разы быстрее. «Я в этой профессии более пяти лет – всегда хотел помогать людям. Ранее мы ездили на УРАЛе или ЗИЛе. Машины не старые, но важно идти в ногу со временем. Новые автомобили и по комфортности выше, и по оснащению лучше», – рассказал он.



Напомним, в Пермском крае начинается пожароопасный сезон. В этот период запрещается сжигать порубочные остатки, горючие материалы и мусор, разводить костры в лесах вне оборудованных кострищ и открытый огонь в парках и на сельскохозяйственных угодьях. В ряде территорий он стартует уже в апреле: в Добрянском, Закамском, Кишертском, Кудымкарском, Куединском, Кунгурском, Лысьвенском, Октябрьском, Осинском, Очерском, Пермском, Сивинском, Чайковском и Юсьвинском.