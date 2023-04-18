Заканчивается подача заявок на участие во Всероссийском форуме классных руководителей и наставников

Педагоги Прикамья могут заявиться на форум до 20 апреля через специальное приложение.

В России идет Год педагога и наставника, и Форум классных руководителей (ФКР) – одно из основных мероприятий этого года. Он пройдет в третий раз и объединит на своей площадке 3 000 классных руководителей и кураторов СПО со всей России. Цель форума — развитие профессионального сообщества классных руководителей страны.

Почему педагогам важно побывать на таком мероприятии, как ФКР, рассказала участница второго форума, преподаватель истории Коми-пермяцкого профессионально-педагогического колледжа г. Кудымкар Екатерина Горкунова.

«Принять участие в Форуме классных руководителей — это получить новые знания, найти ответы на волнующие вопросы. Я бы назвала форум праздником для всех педагогов страны. Посетить его — это отличный способ борьбы с профессиональным выгоранием. После форума открывается второе дыхание: новые идеи, желание творить, создавать, достигать результаты, делиться опытом. Это новые знакомства с педагогами со всей страны, новые друзья. Форум — это коллаборация», — акцентировала преподаватель.

Форум классных руководителей и наставников СПО пройдет с 3 по 7 октября в Москве. Для того чтобы посетить его, учителям нужно пройти онлайн-отбор в несколько этапов: анкетирование, тестирование по основам педагогики, тестирование по внеурочным занятиям «Разговоры о важном», тренажер классного руководителя и предоставление видеовизитки по теме «Моя воспитательная инициатива».

В этом году форум пройдет в две смены. В первой примут участие классные руководители начальных классов, коррекционных школ и кураторы СПО; во второй — классные руководители старших и средних классов. А 5 октября все участники форума посетят концерт ко Дню учителя в Государственном Кремлевском дворце.

Прием заявок идет до 20 апреля. Для удобства организаторы ФКР совместно с VK разработали мини-приложение: https://vk.com/app51552964.

Форум проводится Министерством просвещения РФ по поручению президента России Владимира Путина. АНО «Диалог Регионы» (ЦУР) является стратегическим партнером ФКР.