25 марта на реке Кама в районе улицы Бианки произошла беда. Под лёд провалился снегоход, вследствие чего заложниками полыньи оказались три человека – мужчина и двое несовершеннолетних детей. Неизвестно, чем могла закончиться эта трагедия, если бы им на помощь не бросились отважные спасатели. Ими оказались обычные осинские школьники – восьмиклассники. Это ученик СОШ № 2 Андрей Ожгибесов и ученик СОШ № 3 Сергей Карташов.

«Мы шли по берегу. Видели, как по Каме туда-сюда ездил снегоход. Беды ничего не предвещало, но спустя время вдруг услышали, что кто-то кричит: «Помогите!» Мы посмотрели в сторону реки, увидели, что там тонут люди и сразу побежали туда», – начал свой рассказ о случившемся Андрей. «Чувство страха в тот момент у нас не возникло, об этом мы даже не думали, – уверенно добавил его друг Сергей, – вообще мы просто планировали прогуляться до парка, неспешно шли в сторону профилактория и тут услышали крики о помощи».

Не думая об опасности, ребята смело бросились вниз к реке, чтобы как можно быстрее освободить людей из ледяной западни. «У них был сильный стресс и шоковое состояние. Они то и дело повторяли, что утонут. Мы постарались их успокоить и начали оказывать помощь. В таком случае главное было правильно организовать все действия. В первую очередь держать дистанцию между собой, чтобы не оказывать на лёд большое давление и самим не провалиться. Мальчишки, пытаясь выбраться, опирались на лёд, но он снова и снова проваливался под их весом, тогда я дал команду ломать его. После того, как они проломили лёд, я взял одного за руку и вытянул. Затем вытащил другого», – вспоминает Андрей. Сергей был у друга на подмоге и изо всех сил держал напарника за ноги, чтобы тот тоже не попал в полынью. Ведь те, кто в воде тоже тянули на себя, поэтому без страховки и поддержки было не обойтись. Вместе они помогли выбраться и взрослому мужчине-водителю, который управлял снегоходом.

По словам отважных спасателей, таким действиям они научились благодаря школьным беседам по безопасности. Важные темы в рамках этих занятий поднимал старший госинспектор инспекторского отделения г. Оса центра ГИМС Главного управления МЧС России по Пермскому краю Евгений Баландин: «Мы выходили в школы на занятия, в том числе к этим ребятам в классы, проводили беседы. В ходе них с учащимися рассматривали примеры подобных ситуаций и учили, как правильно себя вести, чтобы оказать помощь людям, попавшим в беду. Несомненно, ребята сделали всё верно, именно так, как мы их обучали. Они не пошли в одиночку, важно, что, они бросились на подмогу именно вдвоём, ползли, страхуя друг друга, приняли именно ту нужную позицию лёжа и благодаря чётким слаженным действиям смогли помочь утопающим, которые самостоятельно из воды выбраться не могли. Хочу отметить, что на такой мужественный поступок решится далеко не каждый. Чтобы совершить его, нужно обладать немалой храбростью. Ведь всё произошло довольно далеко от берега, и там было достаточно глубоко».

Несмотря на то, что родители героев были сильно взволнованы произошедшим, ведь случиться могло всякое, и, спасая других, они могли пострадать сами, узнав эту историю, высоко оценили их смелый поступок. Поведению восьмиклассников совсем не были удивлены их классные руководители. «При любых обстоятельствах Андрей всегда старается проявлять заботу к знакомым и незнакомым людям, оказать им помощь и поддержку, поэтому я не удивилась, что в такой критической ситуации он, не задумываясь, пришёл на помощь людям», – рассказала педагог СОШ №2 Екатерина Драчёва. Учитель СОШ №3 Флюра Каракулова, говоря о своём ученике Сергее, также охарактеризовала его как доброго, отзывчивого и ответственного молодого человека. «Судя по складу его характера и воспитания могу сказать, что в сложившейся ситуации он мог поступить только так», – отметила Флюра Зыяловна.

Весенний лёд таит огромную опасность, он тает, становится рыхлым и опасным для передвижения. Только за последнюю неделю наряду с этим случаем в округе было зафиксировано ещё несколько подобных инцидентов. Следует напомнить, что согласно постановлению главы Осинского городского округа № 1647 от 07.11.2022 г. «О запрете выхода и выезда на ледовое покрытие водных объектов на территории ОГО в 2022-2023 гг.» выезд на ледовое покрытие категорически запрещён на весь осенне-весенний период. К тому же с 1 апреля 2023 г. любой выход людей на лёд находится под строгим запретом. К нарушителям будет применён штраф. Что касается данного факта, на сегодняшний день МО МВД России «Осинский» проводится проверка, нарушившие закон будут привлечены к административной ответственности.

Елена МАНЬКОВА

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