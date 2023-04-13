Реализация Народной программы в действии

6 апреля с рабочим визитом в Осинском городском округе побывал депутат Законодательного Собрания Пермского края по округу № 23 Георгий Ткаченко. Очередная рабочая поездка имела несколько целей –инспекция ряда объектов инфраструктуры, связанных в том числе с реализацией Народной программы партии «Единая Россия», а также встреча с волонтёрами и общественниками.

Работы идут по плану

Первым объектом посещения депутата Георгия Ткаченко стала производственная площадка строительства водопровода, расположенная вдоль автодороги Оса – Чернушка в районе с. Крылово. На место хода работ также прибыли глава округа Алексей Григорьев, первый заместитель главы Надежда Бусовикова, заведующий отделом строительства и ЖКХ администрации Борис Карсаков, председатель окружной Думы Михаил Алатырев.

Глава округа отметил, что реконструкция водовода «Водозабор с. Крылово – регулирующие резервуары Осинского района Пермского края» стала возможной благодаря национальному проекту «Чистая вода» и реализуется он благодаря средствам, выделенным из федерального и краевого бюджетов. Алексей Вадимович подчеркнул важность совместной работы всех уровней власти в поддержке значимого для округа объекта. Ведь именно благодаря совместным усилиям начала наконец-то решаться насущная проблема осинской территории. «Общая сумма контракта составляет более 329 млн рублей, и бюджетом лишь нашего округа такой проект вытянуть бы не удалось. Для нас он очень значим. Данным водопроводом будут пользоваться более 80 процентов жителей округа. Населённые пункты, которые подключат к нему, это г. Оса, с. Крылово с. Гамицы д. Петухова, д. Симаково, д. Сергеева, д. Тишкова, п. Светлый, с. Устиново. Хочу заметить, что нам очень повезло с подрядчиком. Срок окончания контракта в октябре, но есть уверенность, что работы будут закончены раньше», – рассказал депутату глава.

В этом не сомневается и представитель подрядной организации ООО «Вертикаль» Александр Вахрушев: «На данный момент мы находимся на стадии середины строительства участка, из 11, 9 км, предусмотренных в рамках контракта, построено 6,9 км. Всё идёт по плану, главное, позволяет погода. Снег сошёл быстро, поэтому помех для рабочей и строительной техники нет», – рассказал Александр Сергеевич.

На объекте работа действительно идёт полным ходом: гул техники, необходимый объём материалов, слаженные действия специалистов не могут не радовать. К тому же, по словам Надежды Бусовиковой, за ходом выполнения работ следит ФБУ «Росстройконтроль». А значит, их качество гарантировано.

Георгий Ткаченко положительно оценил реализацию проекта и деятельность специалистов подрядной организации: «Вы смогли грамотно выстроить процесс, ведь несмотря на внешние сложности, санкции и прочие трудности, все работы в настоящий момент удаётся реализовывать по графику и даже с опережением. Давайте завершим к сентябрю!» – заключил с улыбкой депутат, обращаясь к Александру Вахрушеву.

Дань памяти коллеге

6 апреля – день рождения почётного гражданина Осинского района, много сделавшего для развития города и округа Виктора Лобанова. В ходе своей поездки Георгий Александрович почтил память уважаемого коллеги. «В своё время у нас было много общего, связывала прежде всего профессиональная деятельность. Виктор Александрович работал в компании «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», а я в Пермской финансово-производственной группе. Ещё теснее мы сотрудничали, когда он занимал должность директора ООО «РИД Ойл-Пермь». Мы очень часто встречались, много общались, работали в соседних кабинетах, он учил меня, помогал делать первые шаги в политике. Виктор Александрович Лобанов – тот человек, о котором у меня остались самые тёплые воспоминания, добрые впечатления, и поэтому отдать дань уважения этому человеку в этот день для меня было очень важным делом», – поделился депутат. Вместе с главой администрации округа Алексеем Григорьевым и председателем Думы Осинского округа Михаилом Алатыревым он возложил цветы к его могиле на кладбище «Южное».

На этапе проектирования

Следующим пунктом, который осмотрел депутат, стала спортивная школа им. В.А. Лобанова. В 2021-2022 гг. в учреждении были проведены ремонтные работы на благотворительные средства ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и ПФП-группы. Но в школе осталось помещение, которое не соответствует санитарным нормам и не вмещает всех желающих заниматься спортом. Это зал бокса. Было принято решение о его реконструкции.

В отличие от предыдущего объекта активная работа по реализации задуманного здесь пока не видна. Но это только на первый взгляд. Ведь на самом деле она идёт полным ходом: в данный момент идёт проектирование. О нём рассказал директор спортивной школы Михаил Алатырев: «Сейчас мы находимся на подготовительном этапе, он достаточно долгий, но очень важный. На сегодняшний день заключён договор с проектной организацией. Специалисты уже не раз выезжали к нам, изучали имеющуюся техническую документацию, на днях они обследовали конструкции. Думаю, что работы по проектированию в этом году будут однозначно завершены и дальше мы будем выходить непосредственно на строительство», – пояснил он и наглядно представил Георгию Ткаченко проект реконструкции зала.

Площадь помещения сегодня составляет 80 кв. м, там имеется приспособленная раздевалка без душевых. Есть возможность его увеличения в сторону мини-стадиона, благодаря чему площадь увеличится до 280 кв. м. Тогда здесь разместят две раздевалки с душевыми и санузлами.

Презентация вызвала у депутата ряд вопросов, в частности Георгий Александрович поинтересовался о сумме, заложенной на реализацию данного проекта, и поддерживает ли его краевое правительство. Глава округа Алексей Григорьев, ответил, что этап проектирования осуществляется за счёт средств местного бюджета. «В дальнейшем мы рассчитываем войти в федеральную и краевую программы. Министерство спорта нас активно поддерживает», – отметил Алексей Вадимович. Он также добавил, что в стратегической перспективе развития – возведение надстроя, поэтому проектировщикам изначально дано задание рассчитывать работы с учётом надстройки второго этажа.

Начало работ с нетерпением ждёт тренер Олег Мордвинов. По его словам, сегодня секцию посещает более 70 детей. «В боксе, в принципе, как и в любом другом виде спорта, важен не только спортивный результат, а чтобы воспитанники становились хорошими и достойными людьми», – рассказал в ходе беседы с депутатом Олег Николаевич.

Со своей стороны, Георгий Ткаченко поблагодарил тренера за профессионализм и верность делу: «Действительно важно, чтобы ребята сохраняли в памяти впечатления о том вкладе, который первый тренер внёс в их спортивную карьеру, в формирование характера». Он также заметил, что начатые шаги неизбежно приведут к тому, что зал станет комфортнее, а значит, ещё больше ребят смогут заниматься этим видом спорта и показывать отличные результаты.

Вклад в общее дело

Важным событием визита депутата в округ стала встреча с волонтёрами, занимающимися сбором гуманитарной помощи бойцам, участвующим в СВО. Такое движение добровольцев появилось не так давно на базе Осинского Дворца культуры. О том, как начался его путь, рассказала его инициатор Юлия Котельникова: «В январе я познакомилась с деятельностью пермского волонтёрского движения «Парма ZA СВОих», которое помогает бойцам. Вдохновилась производством маскировочных сетей и тактических носилок и подумала об организации такого процесса в нашем городе. Первым делом обратилась к директору Дворца культуры Наталье Юрьевне Савельевой, которая поддержала мою идею».

Следует отметить, что почти сразу нашлась команда неравнодушных людей, которая с каждым разом становилась всё больше. Сейчас почти все помощники ходит сюда каждый день, как на работу. Занимаются они сборкой носилок, плетением маскировочных сетей, вязанием носков, шитьём одежды, балаклав, изготовлением окопных свечей и сухого душа для наших воинов. Естественно, для производства нужны материалы. Расходуются они достаточно быстро. Незадолго до рабочей поездки депутата в Осинский округ Юлия Котельникова обратилась к Георгию Ткаченко с просьбой оказать помощь в приобретении необходимых материалов. Депутат тут же откликнулся и в день визита в округ привёз спанбонд для пошива маскировочной сетки. «Я обратилась к Георгию Александровичу с просьбой помочь с покупкой ткани. Он незамедлительно отреагировал, в этот же день связался со мной. Была приобретена нужная нам ткань и сегодня он лично вручил её нам. Мы очень рады и благодарны ему за это, ведь ребятам очень нужны маскировочные сети, а с материалами у нас проблема. Как мы подсчитали, из этого рулона получится 21 сетка размером 3 на 6 метров. Было бы здорово, если бы другие депутаты последовали его примеру, ведь мы делаем одно общее дело».

Георгий Ткаченко оценил важность работы волонтёрского движения. «Замечательно, что есть активисты, которые инициировали его. В Осинском округе живут неравнодушные люди, заинтересованные и способные изменять к лучшему свою малую Родину», – отметил он.

Народная программа в действии

В завершение визита депутата в конференц-зале Дворца культуры состоялась встреча, в ходе которой Георгий Ткаченко и глава округа Алексей Григорьев выступили с докладами, рассказав общественникам и волонтёрам о работе в рамках Народной программы партии «Единая Россия». «Мы постарались донести до слушателей содержание программы, чтобы люди знали, что происходит в Законодательном Собрании, и что мы как депутаты предпринимаем, для того чтобы все наказы избирателей нашли отражение в конкретных действиях, которые реализуются уже местной властью. Мы рассказывали о всех решениях, об их содержании и масштабах, которые принимаются по инициативе губернатора края и парламентской фракции «Единой России». Глава округа на примерах рассказал о том, что делается непосредственно в продолжение этих инициатив на территории муниципалитета», – пояснил Георгий Ткаченко.

Выступление депутата нашло положительный отклик у собравшихся. Важность мероприятий, реализуемых в рамках Народной программы, отметила председатель совета ветеранов округа Татьяна Треногина: «Сегодня членам совета ветеранов удалось побывать на встрече с депутатом Законодательного Собрания по 23 избирательному округу Георгием Ткаченко. Было интересно услышать о важных краевых программах, которые реализуются на территории Пермского края и Осинского округа в рамках Народной программы партии «Единая Россия». Это очень нужные проекты, которые касаются каждого – объекты ремонта и строительства в образовании, здравоохранении газификация в сельских территориях. Встреча была полезной и информационно насыщенной».

Также в ходе встречи депутаты Думы округа Алексей Курбанов и Максим Рожков рассказали о помощи участникам СВО.

В результате визита депутата удалось обсудить дальнейшие планы по развитию общественных территорий и инфраструктурных объектов, которые будут решаться совместными усилиями всех органов власти и общественности, что позволит сделать жизнь в округе ещё комфортнее.

Елена МАНЬКОВА

Фото автора

Прямая речь

Георгий Ткаченко, депутат Законодательного Собрания Пермского края по избирательному округу № 23:

– В рамках рабочей поездки мы преследовали несколько целей. Прежде всего, вместе с муниципальной властью отслеживаем ход реализации Народной программы партии «Единая Россия». Это очень важная программа, поскольку создана она на основе наказов избирателей во время последней предвыборной кампании и на основе наказов, ранее полученных партией «Единая Россия» и нашими депутатами. Она направлена на повышение качества жизни во всех аспектах, которые актуальны для людей, которые озвучиваются ими как насущные проблемы. Приятно, что программа успешно реализуется на деле, это мы смогли наблюдать на примере инспектируемых объектов инфраструктуры округа.

Алексей Григорьев, глава Осинского городского округа:

– В ходе очередной встречи с нашим депутатом Георгием Ткаченко мы проехали по двум основным объектам, связанным в том числе с реализацией Народной программы партии «Единая Россия». Проинспектировали работы по проекту реконструкции водовода «Водозабор с. Крылово – регулирующие резервуары», посетили спортивную школу им В.А. Лобанова, обсудили возможность увеличения зала бокса. Встреча имела также и патриотическую направленность, что очень важно для нашей общей победы. Огромная благодарность Георгию Александровичу за помощь в доставке материала для маскировочных сетей, за поддержку наших волонтёров.