Оса – город с комфортной средой

В перечень Минстроя РФ по качеству среды по итогам 2022 года включены девять городов Пермского края.

Минстрой России рассчитал очередной индекс качества городской среды для 1 117 городов страны по итогам 2022 года. Напомним, в рамках него проводится оценка 36 различных индикаторов качества городской среды, характеризующих шесть самых востребованных типов городских пространств, таких как жилье, общественно-деловая и социально-досуговая инфраструктура и прилегающие к ним пространства, зеленые территории, набережные, уличная инфраструктура и общегородское пространство. Каждый тип оценивается по шести показателям, которые характеризуют городскую среду, – безопасность, комфорт, экологичность, идентичность и разнообразие, современность среды и эффективность органов власти.

«Президентом России поставлена задача увеличить качество городской среды к 2030 году в 1,5 раза. В этом направлении ведётся активная работа – создаются новые парки и скверы, реконструируются набережные, строятся детские и спортивные площадки. Результатом в том числе является количество благоустроенных городов», – подчеркнул заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

В число населённых пунктов с комфортной средой для жизни по итогам 2022 года включены девять городов Прикамья. Шесть из них укрепили свои позиции: это Оса – 224 (+4 балла), Губаха – 210 (+19 баллов), Пермь с индексом 208 (+17 баллов), Березники – 203 (+16 баллов), Горнозаводск – 201 (+5 баллов) и Очёр – 202 (+8 баллов). Ещё три города края признаны комфортными для проживания впервые: Чердынь (211 балл), Краснокамск (194 балла) и Чусовой (191 балл).

Подчеркнём, городская среда считается благоприятной, если индекс качества в населённом пункте составляет более 180 баллов. Шести городам Пермского края, Чернушке, Усолью, Оханску, Нытве, Верещагино, Чайковскому и Кунгуру, для включения в перечень не хватило по одному баллу.

Индекс качества городской среды рассчитывается ежегодно Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на основании данных, полученных от субъектов РФ, МВД России, Минкультуры России, Роспотребнадзора, Росстата, института развития ДОМ.РФ.

«Когда национальный проект только начинался, среднее значение индекса по стране составляло всего 163 балла из 360 возможных. Сейчас мы уже видим положительную динамику, а к 2030 году среднее значение индекса должно вырасти до 254 баллов. Это амбициозная, но достижимая цель. Результаты работы говорят о том, что механизмы, которые сегодня реализуются по всей стране, показывают свою эффективность и позволяют достигать поставленных целей», – отметил глава Минстроя России Ирек Файзуллин.

По итогам 2022 года значение среднего индекса качества городской среды Минстроя РФ повысилось к уровню 2019 года на 13,6% и составляет 192 балла. Таким образом, всего по итогам прошлого года доля российских городов с благоприятной средой составила 603, что на 113 городов больше, чем годом ранее.

Как отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, именно комплексное преобразование территорий позволяет городу развиваться, конкурировать за ресурсы и людей, которые хотят в нем жить, работать, воспитывать детей в комфортных условиях.

«Индекс качества городской среды городов Минстроя РФ – это рейтинг, который демонстрирует реальную ситуацию с комфортностью проживания. Помимо успехов он также указывает муниципалитетам на их слабые места в комплексном развитии среды для жизни людей. Поэтому главам территорий необходимо внимательно анализировать результаты рейтинга, чтобы, опираясь на его данные, исправлять недочеты и повышать качество жизни людей. Все необходимые инструменты для решения этих задач есть. Региональные власти со своей стороны оказывают муниципалитетам поддержку по всем направлениям», – подчеркнул Дмитрий Махонин.

Отметим, ключевым механизмом улучшения качества городской среды в населенных пунктах региона является федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». На протяжении его реализации в Прикамье, с 2019 года, в регионе уже благоустроено 596 общественных и более 2 000 дворовых территорий. Еще одно направление благоустройства – реализация проектов-победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, который ежегодно проводит Минстрой РФ. За четыре года было проведено 7 конкурсов. По их итогам в число победителей вошли 11 проектов благоустройства в Пермском крае: реализация пяти уже завершена, еще шесть находятся в стадии реализации.