В Перми на фестивале «Театральное Приволжье» регионы представят постановки на четырех площадках

Во вторник, 18 апреля, в Перми стартует финальный этап фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье». На него приедут труппы из шести регионов Приволжского округа. Спектакли-победители представят коллективы из Саратовской, Оренбургской и Самарской областей, Республик Татарстан и Марий Эл. События «Театрального Приволжья» включены в региональную программу празднования 300-летия Перми.

Как рассказали в Минкульте Прикамья, события фестиваля развернутся на четырех площадках столицы Прикамья: в Театре-Театре, в доме народного творчества «Губерния», Пермском театре кукол и Пермском краевом колледже искусств и культуры.

Стартует фестиваль 18 апреля в 16:30 на сцене Пермского дома народного творчества. Здесь зрители смогут увидеть спектакль-финалист конкурса «Дети войны» от коллектива из Саратовской области. 19 апреля в 15:30 в большом зале театра кукол состоится показ спектакля «Волшебные сны Апуша» труппы из Республики Татарстан, в 15:30 в малом зале кукольного театра – спектакль «Слово о полку Игореве» от ребят из Самарской области. В этот же день в 15:30 в Пермском краевом колледже искусств и культуры состоится показ спектакля «Игра любви и случая» от Оренбургской области. В заключительный день фестиваля, 20 апреля, в 14:00 на большой сцене Театра-Театра – спектакль «Цветик-семицветик» коллектива из Республики Марий Эл, в 15:30 на Сцене-Молот – спектакль «Вдовы» от Самарской области.

Напомним, торжественная церемония награждения победителей фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье» состоится 20 апреля 18:00 в Пермском академическом Театре-Театре. Вход — свободный, приглашаются все желающие. Кроме того, для зрителей будет организована прямая трансляция на сайте.

В программу финала фестиваля также включено подведение итогов традиционного для «Театрального Приволжья» конкурса театральных афиш. Организаторы отмечают, что в этом году конкурс бьет все рекорды: на него прислали более тысячи работ со всего Приволжского округа. «Победителей всего шестеро. Их афиши можно будет увидеть на выставке в фойе Театра-Театра», – рассказали в оргкомитете.

Также для ребят-участников в рамках фестиваля пройдут экскурсии, тематические мастер-классы и встречи с актерами.

Отметим, на окружном конкурсе 2023 года Прикамье представляли два коллектива: театр танца «New vision» со спектаклем «Река жизни» и театральная студия «Туки-Луки» при театре кукол «Туки-Луки» со спектаклем «Поехали!». Они успешно прошли региональный финальный отбор, но в тройку победителей на окружном этапе не попали.

Напомним, фестиваль детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье» проводится с 2019 года по инициативе полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Как отмечают организаторы, проект является одним из самых масштабных в округе по охвату участников: 8,7 тыс. представителей театральных коллективов, 87 экспертов и более 200 тыс. зрителей. В финале четвертого сезона проекта участвовали 28 спектаклей из всех регионов округа, поставленных силами молодежных и детских театральных коллективов. Представлены самые различные виды и жанры театрального искусства – драмы, комедии, мюзиклы, фарсы, приключения, фантазии, пластические спектакли, баллады, сказки и даже спектакли в жанре экспериментальной терапии.