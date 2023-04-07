В День Победы перед Театром-Театром в Перми впервые будет представлена уникальная выставка военной техники

6 апреля на заседании Пермского краевого организационного комитета «Победа» под председательством губернатора Дмитрия Махонина обсудили подготовку к празднованию 9 Мая. Участники встречи рассмотрели программу основных мероприятий, посвященных 78-ой годовщине Дня Победы.



Дмитрий Махонин отметил, что в этом году одним из ключевых событий празднования 9 мая станет фактический старт, превью уникального краевого фестиваля «Оружие Победы». Событие приурочено к 300-летию Перми и посвящено людям труда, достижениям наших промышленников. Глава региона подчеркнул, что проведение фестиваля в краевой столице поддержано и одобрено на федеральном уровне.



«В этом году на площади перед Театром-Театром будет впервые развернута выставка техники и вооружений прикамских предприятий, что станет знаковым и запоминающимся событием, – подчеркнул глава Прикамья. – Традиционно намерены провести на самом высоком уровне торжественное прохождение войск и акцию «Бессмертный полк». Считаю, особенно активно необходимо привлекать к мероприятиям, которые посвящены самому важному празднику нашей страны, подростков и молодежь. Молодое поколение должно знать, какой ценой нашим предкам досталась Победа, уважать и ценить этот подвиг. До 9 мая остается почти 1,5 месяца. За это время должны быть завершены все подготовительные мероприятия».



Как рассказала министр культуры Пермского края Алла Платонова, по всему региону состоятся более 200 мероприятий, к участию в которых присоединятся порядка 1 млн человек. В этом году слоган концепции празднования «Родина у нас одна».



По словам краевого министра, в этом месяце в Прикамье стартуют федеральные и региональные акции, основная цель которых – создание ощущения праздника Великой Победы в каждой семье. С 27 апреля - «Диктант Победы», с 28 апреля - «Георгиевская ленточка», с 1 по 9 мая будут проходить акции: «Окна Победы», «Сад Памяти», «Письмо Победы», «Синий платочек», а также «Вальс Победы». По традиции, 9 мая Прикамье присоединится к Общероссийской акции «Бессмертный полк».



Кроме того, со второй половины апреля во всех муниципалитетах региона начнутся культурные мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы: музейные занятия и экскурсии, выставки, фестивали, марафоны, медиапрограммы, патриотические часы. В частности, в Соликамске запустится передвижная выставка «Уральский добровольческий танковый корпус», в Сиве – «День Победы в фотографиях и воспоминаниях моей семьи», в Гремячинске пройдет конкурсная программа «О героях былых времен», в Добрянке запланирован концерт патриотической песни «Память», в с. Частые готовится театрализованная концертная программа «Поклонимся тем великим годам», в Чердыни – онлайн квест «Путь к Победе», Коми-Пермяцкий драматический театр готовит постановку «Тихо! Ход». С 1 мая в населенных пунктах Прикамья планируются выезды автоклубов и фронтовых бригад со специальными концертными программами.



Театры, музеи, библиотеки и другие учреждения культуры Перми также подготовили большую праздничную программу. В частности, «Пермская синематека» в течение апреля и мая приглашает всех желающих на медиаобразовательные программы «Уроки Победы» и «Неизвестная Победа», а 9 мая организует показ фильма «Восхождение». В библиотеке им. М. Горького откроется книжная выставка «Была война. Была Победа» и «Оружие Победы», а в краевой филармонии состоятся концертные программы «И помнит мир спасенный» и «Музы на войне». Кроме того, в течение двух месяцев в краевой столице будут организованы пешеходные «Маршруты трудовой доблести», на улицах города будут установлены стелы у исторических зданий с рассказом о их роли во времена Великой Отечественной войны.



Одно из самых ожидаемых и зрелищных событий – торжественное прохождение войск Пермского гарнизона – оно начнется на Октябрьской площади в 10.00. Пермяки и гости города смогут увидеть самое большое число единиц военной спецтехники за всю историю празднования Перми. Следом за колонной будет следовать «Бессмертный полк».



Главная сцена, где пройдут концертные выступления, тематические мероприятия в День Победы будет организована на площади перед Театром-Театром. Вокруг монумента «Единство фронта и тыла» будут работать интерактивные площадки для всех категорий населения.



По традиции праздничный день завершится 10-минутным салютом. Его запуск будет произведен в 23.00 на территории городского пляжа – он будет виден с городской набережной и Соборной площади. Кроме того, салюты в этот день будут организованы еще в пяти муниципальных образованиях: ЗАТО Звездный, Красновишерск, Лысьва, Чердынь и Чусовой.



Отдельно в ходе рассмотрения вопроса обсудили организацию шествия колонны «Бессмертный полк». По словам директора департамента общественных проектов Администрации губернатора Пермского края Евгения Хузина, в Перми сбор участников шествия будет организован с 9.00 на Комсомольском проспекте в квартале между улицами Пушкина и Революции – для этого создадут несколько входных групп с обеих сторон Компроса. Дополнительно будет предусмотрено формирование колонны на ул. Краснова вдоль парка им. Горького между Комсомольским просп. и ул. Сибирская и на обратной стороне проспекта - вдоль стадиона Динамо.



Движение участников шествия начнется сразу после торжественного прохождения войск со стороны Октябрьской площади – в 11.00. Маршрут следования будет включать Комсомольский просп. и ул. Ленина до Театра-Театра.



Отметим, к «Бессмертному полку» может присоединиться любой желающий. Евгений Хузин добавил, что родственники пермяков, погибших на СВО, тоже могут стать участниками акции «Бессмертный полк». Участникам мероприятия рекомендуют подготовить штендер с фотографией ветерана и его именем. Его можно создать с помощью конструктора на сайте движения polkrf.ru. Сервис позволяет выбрать оформление, вставить портрет и скачать его.



Помогать участникам шествия будут более 500 волонтеров, одетых в фирменную экипировку. Добровольцы уже проходят обучение, в том числе по основам работы на массовых мероприятиях и навыкам оказания первой помощи. Он также добавил, что акция памяти состоится 9 мая во всех муниципалитетах региона.



Более подробно об уникальном фестивале «Оружие Победы» рассказал представитель общественной палаты Прикамья в общественной палате РФ Ямур Гильмутдинов. По его словам, 9 мая пройдет усиленная колонна исторической и современной военной техники. Затем после торжественного Парада перед Театром-Театром будет организована выставка, где жители и гости Прикамья смогут ознакомиться с различными видами вооружения. После окончания праздничного дня выставочная экспозиция будет перемещена на две основные площадки. Одна из них будет располагаться на территории Музея пермской артиллерии в Перми. Вторая – на территории Завода им. Шпагина. Еще одна часть проекта – проведение на различных городских площадках сопутствующих патриотических мероприятий и активностей, популяризирующих промышленность в целом: кинопоказов, конкурсов, концертов, награждений и др. Официальное открытие экспозиции запланировано на 10 июня, ее работа продлится до октября.



В завершение рассмотрения вопросов Дмитрий Махонин поручил краевому Минкульту и администрации Перми в рамках разработки наполнения праздничных событий уделить особое внимание подвигам и героизму земляков-участников специальной военной операции.