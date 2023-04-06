Ростех планирует открыть в столице Прикамья центр подготовки специалистов для авиастроения

Ростех планирует открыть в Перми новейший производственно-учебный центр (ПУЦ), где будут готовить 2 тыс. мультиквалифицированных рабочих ежегодно. Соглашение о сотрудничестве в сфере подготовки кадров подписали губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и индустриальный директор авиационного кластера Ростеха Анатолий Сердюков.

В Пермском крае расположены 9 предприятий Ростеха, на которых трудится свыше 30 тыс. человек. Почти 20 тыс. из них – представители производственных рабочих профессий. В связи с ростом производственных программ к 2030 году число сотрудников должно вырасти не менее чем на 50%. Самые востребованные рабочие профессии сегодня – это токари, фрезеровщики, в том числе работающие на станках с ЧПУ, наладчики станков с ЧПУ, слесари-электромонтажники и слесари механосборочных работ.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что промышленные предприятия региона решают важнейшие задачи федерального значения. «Они активно развиваются: в ближайшие годы при поддержке Федерации собственники планируют инвестировать в техническое перевооружение оборонно-промышленных предприятий порядка 250 млрд руб. Поэтому потребность предприятий в кадрах продолжает расти, а по некоторым направлениям в ближайшие годы спрос на специалистов увеличится в 2-3 раза. Мы осознаем важность обеспечения промышленников квалифицированным персоналом, поэтому со своей стороны оказываем нашим предприятиям всестороннюю помощь в решении этого вопроса. В сотрудничестве с ними наши учебные заведения создают образовательные программы непосредственно под задачи производств. В обучении специалистов мы придерживаемся практико-ориентированного, дуального подхода, реализуем федеральный проект «Профессионалитет», совместно с компаниями постоянно работаем над улучшением материально-технической базы для обучения – это лишь часть того, что мы делаем. Уверен, что создание производственно-учебного центра Ростеха станет еще одним важным шагом к достижению нашей общей цели», – подчеркнул губернатор.

В основу проекта создания ПУЦ заложен зарубежный опыт практико-ориентированного обучения. Производственно-учебный центр будет оснащен технологическим оборудованием, аналогичным тому, что используют в серийном производстве на предприятиях Ростеха. Таким образом ученики в процессе обучения будут включаться в процессы изготовления настоящей серийной продукции. Только 30% учебного времени студенты будут находиться за партами, 70% – в производственных цехах с мастерами и педагогами-наставниками.

«Программа развития авиатранспортной отрасли ставит перед нами большой объем задач. До 2030 года предприятия Ростеха должны поставить стране более 500 самолетов, не менее 750 вертолетов, почти 5 тыс. авиационных двигателей. С ростом объемов производства растет потребность в рабочих и инженерных кадрах. Отмечу, что авиастроение – одна из самых высокотехнологичных отраслей, что диктует очень высокие требования к подготовке новых специалистов. По сути, нам нужны не просто рабочие, а мультиспециалисты, обладающие навыками работы не менее чем по 5 профессиям и максимально готовые после окончания учебы к решению реальных производственных задач. Здесь, в Перми, мы планируем готовить 2 тыс. таких специалистов ежегодно. Аналогичные проекты уже реализуются в Уфе, Москве, готовится проект в Казани», – прокомментировал индустриальный директор авиационного комплекса Ростеха Анатолий Сердюков.

На мощностях ПУЦ будет вестись как профессиональная подготовка рабочих (мультиспециалистов) с нуля, так и работа по повышению квалификации и переподготовке действующего персонала, а также по обучению наставников на производстве. Для целевиков, обучающихся по программам среднего профессионального образования, в центре предусмотрены корпоративные стипендии, размер которых зависит от результатов промежуточной аттестации и может достигать 14 тыс. руб. в месяц. По итогам обучения студенты получат гарантированное трудоустройство на предприятиях Ростеха, а собственные работники – возможность карьерного роста.

«В «ОДК-Пермские Моторы» начато серийное производство двигателя ПД-14 для российского среднемагистрального самолета МС-21-310. К 2030 году ежегодный объем производства самолетов МС-21 в России должен составить 72 штуки и следует выйти на выпуск в 160 двигателей ПД-14 ежегодно. Это прекрасная новость для большого количества молодых людей, которые выбирают себе будущее. Популярность профессий часто меняется: менеджеры, юристы, экономисты, бухгалтеры. Однако время показало, что постоянно высокой остается востребованность в высококвалифицированных рабочих, труд которых достойно оплачивается. Особенно сейчас, когда у нас масштабные цели на десятилетия вперед», – сказал генеральный директор Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха Вадим Бадеха.

Первый ПУЦ авиационного комплекса Ростеха был открыт в Уфе на базе ОДК-УМПО в 2019 году. Сегодня обучение в центре проходят более чем 1 600 слушателей, из которых 985 – студенты. Похожий проект в 2021 году был запущен в столице совместно с Департаментом образования и науки города Москвы. В этом году в московские колледжи наберут 1,7 тыс. студентов-целевиков.

Справка

АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (входит в Госкорпорацию Ростех) – интегрированная структура, специализирующаяся на разработке, серийном изготовлении и сервисном обслуживании двигателей для военной и гражданской авиации, космических программ и военно-морского флота, а также нефтегазовой промышленности и энергетики.

Госкорпорация Ростех – крупнейшая промышленная компания России. Объединяет порядка 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.