Прикамье входит в пятерку лидеров регионов России по количеству реализованных проектов по благоустройству

5 апреля на заседании Правительства Пермского края под председательством губернатора Дмитрия Махонина обсудили реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

Глава региона отметил, что Прикамье уже пятый год участвует в реализации национального проекта, а ФКГС является очень важным для края, так как для жителей, а особенно молодежи региона, помимо образования и хорошей работы особое значение имеют комфортные условия для жизни во всех территориях края.

Губернатор подчеркнул, что на заседании президиума Госсовета президент России Владимир Путин объявил о продлении действия программы «Формирование комфортной городской среды» до 2030 года: «Благодаря этому мы сможем решить еще много задач по улучшению комфорта жизни людей в населенных пунктах Прикамья. В этом году мы планируем благоустроить 188 общественных пространств, в том числе 131 двор. На эти цели выделена серьезная сумма – свыше 1 млрд руб. Обращаю внимание всех ответственных лиц, что все работы должны быть выполнены качественно и в срок».

Помимо этого, Дмитрий Махонин напомнил, что на днях Минстрой России рассчитал очередной индекс качества городской среды по итогам 2022 года. В него в этот раз вошли девять городов Прикамья, впервые в него включены Чердынь, Краснокамск и Чусовой, еще шести городам не хватило буквально по одному баллу: «Это дополнительный стимул для руководителей территорий в следующем году попасть в соответствующий перечень. Мы рассчитываем, что по итогам этого года прорыв тоже будет».

Министр ЖКХ и благоустройства Пермского края Артем Балахнин доложил, что за весь период участия в нацпроекте в Прикамье было благоустроено более 2,5 тыс. общественных пространств во всех муниципалитетах Пермского края. «Такое количество реализуемых проектов позволяет нам ежегодно занимать лидирующие позиции в рейтинге регионов – входим в ТОП-5 субъектов по числу реализованных проектов. По итогам прошлого года реализовано 244 проекта, это 171 дворовая территория и 73 общественных пространства. На эти цели направлено свыше 1,5 млрд руб., в том числе 1 млрд – из федерального бюджета. Кроме того, порядка 300 млн руб. дополнительно было выделено Правительством РФ в рамках подготовки к празднованию 300-летия Перми на реконструкцию набережной в Кировском районе», – сказал министр.

Глава регионального МинЖКХ и благоустройства подробно рассказал о результатах участия Пермского края в конкурсе Минстроя РФ «Малые города и исторические поселения». В 2022 году были реализованы проекты-победители: «Шаховская набережная» (г. Лысьва, 1 этап), «Усолье. Регенерация культуры» (г. Усолье) и «О, Берег» (г. Чайковский, 2 этап).

Артем Балахнин также сообщил, что в 2023 году в регионе будет реализовано сразу 5 проектов победителей: «Мост времени» в г. Александровске, «Набережная стихий» в г. Краснокамске, «Заводская набережная» в г. Добрянке, «Сердце парка» в г. Чусовом и «Кунгур. Город мастеров» в г. Кунгуре. «В настоящее время муниципалитеты завершают работу по подготовке проектно-сметной документации и проведению конкурентных процедур по определению подрядных организаций на выполнение строительно-монтажных работ. С наступлением благоприятных погодных условий – работа на объектах закипит», – рассказал Артем Балахнин.

По словам главы регионального министерства, всего в 2023 году в рамках нацпроекта, направленного, прежде всего, на приведение в порядок дворов и общественных территорий, планируется благоустроить 188 объектов: 131 двор и 57 общественных пространств. На сегодняшний день определены подрядные организации по выполнению работ на всех объектах.

Как подчеркнул руководитель краевого МинЖКХ и благоустройства, в выборе общественных пространств, которые необходимо преобразить, активное участие принимают жители края. «Начиная с 2021 года для отбора проектов благоустройства мы используем федеральную онлайн платформу обратной связи. С помощью нее в городах с численностью свыше 20 тыс. человек проводится рейтинговое голосование за объекты благоустройства, которые по мнению жителей должны быть реализованы на будущий год».

В ведомстве добавляют, что в прошлом году в голосовании приняли участие более 143 тыс. жителей старше 14 лет на территории 12 муниципальных образований региона. Проекты, набравшие большее количество голосов, были реализованы в муниципалитетах в прошлом году. Например, проект «Тропа здоровья» в г. Березники, сквер памяти ликвидаторам аварии на Чернобыльской АС в Чусовом, сквер им. Павлика Морозова в г. Перми и очень интересный проект «Зеленый город» в Чернушке.

Напоминаем, всероссийское голосование стартует одновременно по всей стране 15 апреля и продлится по 31 мая. Принять участие в голосовании жители смогут на сайте 59.gorodsreda.ru с подтвержденной учетной записью «Госуслуг». Голосование доступно всем жителям региона за объекты, расположенные в Перми, Кунгуре, Березниках, Кудымкаре, Чайковском, Добрянке, Соликамске, Лысьве, Чусовом, Чернушке, Краснокамске, Очере и Осе. При этом в министерстве подчеркивают, что обновленные общественные пространства ежегодно появляются во всех муниципальных образованиях.

В завершение обсуждения Дмитрий Махонин подчеркнул особую значимость участия жителей за выбор объектов для благоустройства на всероссийской платформе. «Это не формальность, чем более активно все мы будем голосовать, тем больше шансов, что их реализация будет поддержана финансированием, в первую очередь из федерального бюджета», – акцентировал губернатор, поручив главам муниципалитетов масштабно информировать жителей о необходимости сделать свой выбор.

Кроме того, губернатор подчеркнул, что на благоустройство общественных пространств помимо средств краевого и федерального бюджетов также направляются средства благотворителей, в первую очередь предприятий региона. Они с готовностью вкладывают средства в преображение пространств в муниципалитетах, а также очень активно отозвались на призыв принять участие в благоустройстве скверов, парков и других объектов в краевой столице в рамках подготовки к празднованию 300-летия Перми. Дмитрий Махонин подчеркнул, что вклад благотворителей в подготовку к юбилею также должен быть отмечен.