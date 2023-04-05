Каждый может выбрать сам

В Прикамье определены 30 общественных пространств для всероссийского голосования за объекты благоустройства.

Уже 15 апреля жители 13 населённых пунктов Пермского края смогут выбрать, какие скверы и парки необходимо преобразить в первую очередь.

В Пермском крае для рейтингового голосования по проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» составлен список из 30 общественных пространств в 13 территориях, сообщили в МинЖКХ Прикамья. Жители смогут сами определить проекты благоустройства, которые будут реализованы в 2024 году.

Напомним, по правилам конкурса в проекте участвуют города с численностью населения от 20 тыс. человек. Голосование доступно жителям Перми, Кунгура, Березников, Кудымкара, Чайковского, Добрянского, Соликамского, Лысьвенского, Чусовского, Чернушинского, Краснокамского Очёрского и Осинского городских округов.

По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, ежегодное Всероссийское онлайн-голосование за новые объекты благоустройства нацпроекта «Жилье и городская среда» – это хорошая возможность для самих жителей повлиять на комфорт в своих территориях. «Благодаря их выбору только за два прошлых года в первоочередном порядке в Прикамье преобразились 391 двор и 176 общественных пространств. Кроме того, значимую роль играют и волонтеры – прикамцы, которые рассказывают землякам о проекте и помогают им сделать выбор. Все активные участники голосования – самые разные люди, которые при этом во многом похожи. Их объединяют неравнодушие к месту, где они живут, и желание сделать его более современным, красивым и комфортным для всех нас», – подчеркнул губернатор.

В краевом Министерстве ЖКХ и благоустройства сообщили, что в этом году голосование за выбор первоочередных территорий для благоустройства стартует 15 апреля и завершится 31 мая.

Напомним, в этом году в третий раз голосование будет проходить на специальной платформе za.gorodsreda.ru. Там жители Прикамья и других регионов страны в режиме онлайн выберут наиболее важные для них проекты благоустройства в своих территориях на 2024 год. В специальном разделе региона будет размещена информация о каждом из 30 объектов-участников голосования, с которой можно будет ознакомиться перед выбором.

В каждом регионе уже создаются волонтёрские штабы для помощи гражданам в информировании и проведении голосования. Вступить в ряды добровольцев можно на официальном сайте DOBRO.RU до 31 мая. В этом году планируется привлечь в качестве добровольцев 400 прикамцев.

Подчеркнём, реализация проекта «Формирование комфортной городской среды» началась в 2017 году по поручению Президента России Владимира Путина. Основная задача проекта – преобразить вид российских городов, сделать их комфортнее для жителей и тем самым дать новый импульс развитию муниципалитетов на всей территории страны, создать новые современные общественные пространства для качественного досуга местных жителей, туристов и развития предпринимательства.