Технопарки больниц обновляются

С наступлением весны автопарки медучреждений Прикамья пополнились новой техникой.

В марте состоялась передача 12 новых автомобилей скорой медицинской помощи и двух передвижных медицинских комплексов (передвижных ФАПов) станциям скорой медицинской помощи и больницам территорий Пермского края. Транспортные средства поставлены в рамках распоряжения Правительства РФ от 22 ноября 2022 года.

В краевом Минздраве сообщили, что новые автомобили скорой помощи передали в десять муниципалитетов края. Три автомобиля поступили в Пермскую станцию скорой медицинской помощи, по одному транспортному средству получили станции скорой медицинской помощи Березников, Кунгура и Соликамска, Чайковская центральная городская больница, центральные районные больницы Верещагино, Карагая, Осы и Очёра, больница Коми-Пермяцкого округа. Спецтехника оборудована на базе ГАЗ и УАЗ.

По сообщению заведующего отделением скорой медицинской помощи Осинской центральной районной больницы Егора Егорова, автомобиль УАЗ полностью укомплектован всем необходимым и уже исправно трудится на благо жителей Елово.

Стоит отметить, что в зоне ответственности отделения скорой медицинской помощи Осинской ЦРБ находятся сразу три округа – Осинский, Бардымский и Еловский. Территория обслуживания населения достаточно большая, поэтому важно, чтобы техника была в нужном количестве и исправна. Напомню, мы об этом писали в газете «Осинское Прикамье» ранее, что осенью 2022 года больничный гараж пополнился новым автомобилем «ГАЗель», полученным в рамках реализации федеральной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». На сегодняшний день, как подчеркнул в интервью Егор Валерьевич, отделение «скорой» в Осе укомплектовано на 100 процентов.

Специалисты Министерства здравоохранения Пермского края также рассказали, что на сегодняшний день автопарк медучреждений Прикамья со сроком эксплуатации менее пяти лет составляет 252 автомобиля скорой медицинской помощи. Это 74 процента всех автомобилей «скорой» в регионе, притом, что ещё пять лет назад этот показатель составлял около 30 процента.

По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, задача по обновлению автопарков служб скорой помощи была поставлена Президентом России Владимиром Путиным и решается в Прикамье в сотрудничестве с федеральными властями в системном порядке: «В результате Прикамье в 2021 году получило 30 новых автомобилей для «скорой», в 2022 – 16. В 2023 году, поступило ещё 12 автомобилей. Мы продолжаем эту работу, так как для нас важно, чтобы жители получали помощь максимально оперативно, а медицинские работники трудились в комфортных условиях».

Помимо этого, по одному передвижному медицинскому комплексу (передвижной ФАП) получили Октябрьская и Верещагинская центральные районные больницы. Передвижные ФАПы позволят повысить доступность медицинской помощи для жителей удалённых населённых пунктов с численностью населения менее 100 человек. Кроме того, мобильный медицинский комплекс предполагается использовать для выезда на предприятия округа для проведения диспансеризации работников. Главной особенностью передвижного ФАПа является его оснащение всем необходимым оборудованием для проведения диспансеризации населения: аппарат ЭКГ, гинекологическое кресло, дефибриллятор и глюкометр, биохимический анализатор, весы и ростомер. Это совершенно другое поколение техники с новейшим оборудованием, удобством для медиков и пациентов.

Напомним, что в рамках исполнения поручения Президента России, Правительство РФ продолжает работу по обновлению парка машин скорой медицинской помощи в регионах. Ранее в рамках послания Федеральному Собранию в 2021 году Владимир Путин поручил обновить транспорт подразделений скорой помощи в период до 2024 года.

Татьяна ЕЛОВИКОВА

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