Смелость во имя спасения

Осинские школьники спасли двух несовершеннолетних ребят, оказавшихся в ледовой полынье. Причиной несчастного случая оказался затонувший снегоход, на котором были замечены мальчики.

Как рассказал старший госинспектор инспекторского отделения, г. Оса центра ГИМС Главного управления МЧС России по Пермскому краю Евгений Баландин, 25 марта 2023 года из ЕДДС Осинского городского округа поступило сообщение о том, что на реке Каме напротив улицы Бианки под лёд провалился снегоход, пассажиры и водитель которого призывали о помощи. На момент приезда спасателей к месту происшествия выяснилось, что пострадавших нет.

Со слов очевидцев было установлено, что на снегоходе ехали три человека, один взрослый и двое несовершеннолетних. Снегоход попал в полынью и утонул, а пассажиры, оказавшись в воде, начали звать на помощь. Самостоятельно выбраться из воды им не удавалось. На подмогу пришли два смелых восьмиклассника, оказавшиеся свидетелями инцидента. По информации из профилактических бесед в школах, проводимых сотрудниками МЧС, они быстро сориентировались, как нужно действовать. Подростки, страхуя друг друга лёжа на животе, доползли до полыньи и извлекли из воды ребят. Водитель снегохода выбрался из воды и добрался до берега сам. Дети, которым была оказана помощь, быстро покинули место происшествия, убежав по домам.

По данному факту МО МВД России «Осинский» проводится проверка, лица, нарушившие закон, будут привлечены к административной ответственности.

Аналогичная ситуация произошла с рыбаком на реке Каме 24 марта, который утопил мотособаку и всё своё имущество.

Напомним, что главой Осинского городского округа вынесено постановление № 1647 от 07.11.2022 года «О запрете выхода и выезда на ледовое покрытие водных объектов на территории Осинского ГО в 2022-2023 гг.». Согласно ему, в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан, предупреждения несчастных случаев с 15 ноября 2022 г. запрещено движение транспортных средств по ледовому покрытию водоёмов, расположенных на территории Осинского городского округа, до полного схода ледового покрова. В местах выезда на лёд установлены информационные знаки «Выезд и выход на лёд запрещён!».

Подготовила Елена МАНЬКОВА