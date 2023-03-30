Сотрудники МЧС проводят в школах Осинского городского округа уроки основ безопасности жизнедеятельности. Ребятам инспекторы разъясняют не только правила поведения в чрезвычайных ситуациях, но напоминают, как предотвратить пожар, провал под лёд на водоёмах, а также как избежать обмана с помощью мошеннических схем, знакомят школьников со средствами индивидуальной защиты, правилами эвакуации, технике оказания первой помощи при травмах и другое.

– Сейчас в весенний период в ходе занятий мы акцентируем внимание детей на основные правила безопасного поведения на водных объектах и предостерегаем от выхода на лёд, – комментирует старший государственный инспектор ГИМС МЧС России Евгений Баландин, – поясняем школьникам, как выглядит прочный лёд и как оказать помощь пострадавшему. Подробно объясняем, как следует действовать, если беда всё же случилась и демонстрируем ребятам спасательные средства.

Основы безопасности жизнедеятельности – крайне важный курс в жизни любого человека. Владение знаниями и приёмами оказания помощи, умение вести себя в экстренной ситуации необходимо каждому, чтобы суметь помочь, как самому себе, так и окружающим. Стоит отметить, что день 1 марта отмечался как Международный день гражданской обороны.

Уроки безопасности вызывают у ребят большой интерес. Они не только проверяют свои знания, получают новую информацию, но и сами активно задают специалистам вопросы, к тому же им вручают памятки с правилами безопасности.

Сотрудники МЧС надеются, что такие занятия помогут сформировать у детей базовые знания об основах безопасного поведения, а также уберегут их от несчастных случаев.

Но самое главное, чтобы о безопасности детей заботились не только сотрудники МЧС, но и родители. Если они на собственном примере научат детей безопасному поведению, будут следить за тем, как они проводят свободное время, проведут дополнительные профилактические беседы, то трагедии можно будет избежать.

Ольга Сёмина