В Кунгурском округе в деревне Красный берег начал свою работу новый ФАП

В нем смогут получать необходимую медицинскую помощь свыше 180 жителей населенного пункта.

В деревне Красный берег (Кунгурский МО), где проживает 185 человек, начал работу новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Он был установлен в рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». Новая модульная конструкция заменила старый деревянный ФАП 1960 года постройки, в котором было печное отопление.



В Минздраве Прикамья сообщили, что стоимость установки нового ФАПа составила 5,5 млн руб. В пункте оборудованы кабинеты временного пребывания пациентов, приема пациентов, для хранения лекарственных препаратов, процедурный кабинет и санитарная комната с душевой кабиной. Здание оснащено необходимой мебелью и современным медицинским оборудованием на общую сумму свыше 900 тыс. руб.: электрокардиограф, спирограф, дефибриллятор, кислородный ингалятор, пульсоксиметр и другое.



Заместитель главного врача Кунгурской больницы Людмила Муравьева отметила, что получение медицинской помощи в шаговой доступности особенно востребовано гражданами пожилого возраста. «Важная роль при выполнении этой задачи отводится новым ФАПам. Благодаря модульной конструкции, они могут быть возведены в кратчайшие сроки. На территории Кунгурского округа, помимо ФАПа в Красном береге, недавно также были установлены три новых пункта: в селах Каширино и Бым, а также в деревне Блины, а в селе Неволино и в поселке Шадейка открылись две врачебные амбулатории. Повышение качества и доступности медицинской помощи – один из важнейших векторов развития Пермского края. Благодаря работе новых ФАПов медработник становится максимально приближен к своим пациентам не только в городе, но и на селе», – обозначила она.



Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркивал значимость доступности медицинской помощи жителям всех территорий Прикамья, вне зависимости от удаленности от региональной столицы.



Отметим, что ключевые задачи в обеспечении жителей региона медицинской помощью помогает решать национальный проект «Здравоохранение», утвержденный президентом России Владимиром Путиным. Благодаря ему в больницы в территориях Прикамья поставляется высокоточное, современное, в том числе тяжелое оборудование; проводится закупка бесплатных лекарств и т.д.



Кроме этого, в рамках нацпроекта реализуется программа «Модернизация первичного звена здравоохранения», при помощи которой меняется облик поликлиник, закупается новое оборудование и автомобили, устанавливаются новые ФАПы. До 2025 года на эти цели планируется направить более 10,5 млрд руб.