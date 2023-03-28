Выпускница детской школы искусств города Осы по классу скрипки Анна Умпелева не раз выступала на осинской сцене. Сегодня она вновь здесь, в родном городе, но уже в составе оркестра «Kama cantabile» Пермского музыкального колледжа. Музыканты под руководством дирижёра московского театра «Новая опера» Дмитрия Волосникова представили премьерный спектакль по пьесе Николая Гоголя «Женитьба».

Кроме того, зрители заметили на сцене среди многочисленных участников ещё двух осинских девушек, которые постигают музыкальную науку в колледже. Это Наталья Ожгибесова и Елена Жижикина. «Очень приятно было увидеть выпускниц нашей школы в составе оркестра и хора», – говорили зрители.

– Мы безгранично счастливы, что нам удалось поработать с настоящим маэстро. Благодаря проекту Дмитрия Георгиевича Волосникова мы получили колоссальный опыт, поработали с народным артистом России Александром Галибиным, солистами Варварой и Андреем Котовыми, для нас это очень ценно. Выступления дали нам мотивацию двигаться дальше, достигать новых высот. Очень радостно, что зрителям понравился наш спектакль. Мы чувствовали отдачу от залов, – поделилась по окончании гастролей Анна Умпелева.

При поддержке Компании «ЛУКОЙЛ» спектакль был представлен, кроме Осы, – в Чернушке и Чайковском. И всегда залы были переполнены, а после зрители аплодировали стоя, настолько глубоко музыка проникала в сердца.

– К столетию колледжа я решил поставить русскую классику. Считаю, что детям полезно знать свою литературу, историю, язык, свою музыку. Думаю, все студенты, участвующие в спектакле, посмотрели кинофильм, некоторые перечитали пьесу, и это уже победа. В постановке использованы такие приёмы, которыми пока не пользуются юные музыканты. Сочетание этнической и классической музыки, редких инструментов создаёт эффект гоголевской тайны. И гоголевский юмор получился с трагической ноткой. Это редкая история, – прокомментировал автор спектакля Дмитрий Волосников, по инициативе которого состоялся проект.

Текст пьесы читал народный артист России Александр Галибин, он мастерски перевоплощался, вживаясь с каждую роль, лишь голосом и мимикой передавая характеры персонажей.

– Мне было легко работать на сцене с ребятами из Пермского колледжа: они творческие, молодые, энергичные, любознательные и очень трудолюбивые. Дмитрий Волосников проделал огромную работу, это большая удача для пермских зрителей, что проект был представлен именно здесь, в Прикамье. Первое время зал настороженно присматривался, для него происходящее на сцене было неожиданным, а потом гоголевский текст и музыка просто затянули, зрители окунулись в произведение, реакция была очень искренней, что не может не радовать, – поделился после спектакля Александр Галибин.

Ольга Сёмина

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Прямая речь

Александр Галибин, народный артист России:

– Пермский край – прекрасный регион. Мы посетили замечательный Осинский краеведческий музей. Здесь работают удивительные люди, преданные своей профессии, исследователи и настоящие подвижники. Это восхищает и трогает. Мы зашли туда ненадолго, но нам объёмно, быстро и очень полно рассказали об этом месте, о людях. Пермская земля богата историческими событиями, и Оса входит в большой круг эпохальных ценностей.

Мнения зрителей:

Олеся Копылова:

– Мы посетили культурное мероприятие впервые за пять лет, получили свою порцию «искусства» и отдохнули душой! Поразил этот симбиоз музыки, пения и слова.

Кристина Татарникова:

– Женитьба – хлопотное дело, в особенности если ты, вроде бы, готов, но не совсем… Эх, лучше выпрыгнуть в окно, если в дверь перед гостями и невестой неудобно. Такая мысль возникла у меня после просмотра музыкального спектакля «Женитьба» по пьесе Николая Гоголя. Всё понравилось: музыка, хор, актёр. Отлично провели время.

Людмила Мазунина:

– Большое впечатление произвёл Александр Галибин, как он эмоционально читает текст. Думала, что его голос будет записан на аудио. А он приехал лично. Удивила его игра в сочетании с музыкой.