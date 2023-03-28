Кто не любит цирк?!

На сцене – четыре молодых харизматичных человека, игра которых захватывает и увлекает в её водоворот всех зрителей. Актёры мастерски воплощают роли циркачей, исполняя акробатические трюки, фокусы, юмористические номера, жонглирование.

11 марта на сцене Дворца культуры при поддержке Компании «ЛУКОЙЛ» театр «Гистрион» представил премьерный спектакль «Циркачи». Такой подарок от пермских нефтяников был сделан осинцам в честь прошедших праздников – Дня защитника Отечества и 8 Марта.

Труппа театра в составе Рамазана Шахбанова, Ильи Ильиных, Анатолия Вотинова и Евгения Шварца не в первый раз выступает в Осе и уже полюбилась осинским зрителям, но каждое представление они воспринимают по-новому – будь то детская сказка, взрослая драма или комедия.

– Мы чувствуем энергию аудитории, подстраиваемся под неё. Наш зритель абсолютно разный – это и старшее поколение, и дети, и молодёжь. И каждый спектакль во многом зависит от того, как нас воспринимают люди. Благодаря Компании «ЛУКОЙЛ» мы гастролируем по Пермскому краю, и если раньше мы переживали соберётся или нет народ, то сейчас уверены, что нас знают и обязательно придут, чтоб вновь встретиться с нами, – делится после представления режиссёр и актёр Рамазан Шахбанов.

Как дети, так и взрослые в волшебном мире театра становятся непосредственными участниками спектакля, актёры умело вовлекают их в игру. А непринуждённые детские фразы из зала и задорный смех дополняют звуковое оформление.

«Не слушайте голоса вокруг себя, это всё просто шум. Слушайте своё сердце», – звучит в конце философская фраза. Несмотря на то, что постановка позиционируется как детско-семейная, она заставляет задуматься взрослых о жизни, любви и счастье…

– Мы ценим зрительские эмоции. И каждая история, воплощённая нами на сцене, получается живой, происходящей здесь и сейчас, – заключает режиссёр.

А зал в ответ признаёт искренность ребят, их отзывчивость. И делится добрыми пожеланиями: «И снова «Гистрион» порадовал. И весело, и интересно, и неожиданно. Дети и взрослые приятно провели время», «Благодарим за яркие эмоции и добрые впечатления. Ждём снова», «Спектакль «Циркачи» не только весёлое представление, оно наполнено глубоким смыслом. Артисты поразили всю семью».

– Вот и отгремели 22 спектакля за 10 дней! Тысячи зрителей смогли увидеть «Циркачей» благодаря поддержке нефтяников! Спасибо зрителям за аплодисменты, отзывы, слёзы и ваши улыбки, – написали актёры по окончании гастролей на своей странице ВКонтакте и пообещали устроить своим поклонникам апрельский сюрприз.

Ольга Сёмина

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