Масштабная выставка «Оружие победы» откроется в Перми накануне дня города на двух площадках

Участникам событий расскажут о вкладе инженеров и рабочих предприятий Прикамья в развитие родного региона.

27 марта, под председательством губернатора Пермского края Дмитрия Махонина состоялось заседание Совета директоров промышленных предприятий, на котором презентовали концепцию фестиваля «Оружие Победы». Оно прошло на площадке завода им. Шпагина, который станет одной из ключевых площадок проекта.

Дмитрий Махонин отметил, фестиваль «Оружие победы» станет одним из важнейших событий празднования юбилея Перми, его проведение поддержал Заместитель Председателя Правительства РФ, председатель оргкомитета «Пермь-300» Дмитрий Чернышенко. «Для нас важно сохранить память о вкладе военно-промышленного комплекса Пермского края в развитие страны, о рабочих подвигах земляков, показать уникальные разработки наших инженеров и конструкторов. С помощью этого фестиваля расскажем жителям региона, молодому поколению и гостям города о славном наследии и успешном настоящем пермской промышленности. Нам действительно есть чем гордиться – наши предприятия ВПК во все времена производили стратегически важные образцы вооружений, сотни тысяч рабочих и их семей своим трудом создавали оборонную мощь державы», – написал в своем Telegram-канале глава Прикамья.

Масштабный проект «Оружие победы» включит в себя два направления. В рамках одного их них будет организована выставочная экспозиция, посвященная истории, достижениям и будущему предприятий военно-промышленного комплекса Перми и Пермского края. Об этом направлении рассказала Директор Пермского краеведческого музея Татьяна Вострикова. «Выставочный проект будет состоять из двух основных площадок. Одна из них будет располагаться на территории Музея пермской артиллерии в Перми. Вторая – на территории завода им. Шпагина. Ее площадь составит порядка 2 тыс. кв. метров, что позволит показать историю пермской промышленности и развития военно-промышленного комплекса Прикамья. Этот проект станет уникальным, так как в нем примут участие промпредприятия Прикамья. Также планируется, что широкому зрителю будут представлены экспонаты, которые ранее не выставлялись – находились в запасниках музеев, лабораториях, заводских корпусах и цехах», – пояснила она.

Посетители смогут ознакомиться с историями заводчан, сыгравших ключевую роль в становлении пермской промышленности, а также увидеть порядка 400 экспонатов: крупногабаритную технику, оборудование, документы, плакаты, продукцию не только военную, но и гражданского производства.

Еще одна часть проекта – проведение на различных городских площадках сопутствующих патриотических мероприятий и активностей, популяризирующих промышленность в целом: кинопоказов, конкурсов, концертов, награждений и др. Об этом доложил член оргкомитета по подготовке празднования юбилея города Перми Гавриил Гордеев. По его словам, специальные мероприятия в рамках проекта пройдут в том числе в такие знаковые даты, как 9 мая, День города и другие памятные и праздничные дни. Официальное открытие экспозиции запланировано на 10 июня, ее работа продлится до октября.

Также в рамках Совета директоров профессор, заведующий кафедрой Ракетно-космической техники ПНИПУ Михаил Соколовский и директор института гуманитарных исследований Уро РАН Александр Черных презентовали книгу, которая будет создана совместно с предприятиями Прикамья и посвящена истории ВПК региона.

Проект «Оружие победы» высоко оценили и поддержали члены Совета директоров. Часть из них уже присоединились к организации экспозиции и мероприятий. Генеральный директор Пермского порохового завода Сергей Ляшенко отметил, что проект действительно масштабный. «Для организации выставки планируется привлечь множество промышленников Прикамья, объединив их усилия и наработки – это имеет особое значение для нашей памяти и истории», – поделился глава компании.

По словам генерального директора «Красный Октябрь» Александра Суслопарова, это крайне полезный проект, жители и гости Пермского края смогут узнать много новой информации об истории Прикамья. Например, какова роль региона, пермских заводов в событиях 80-летней давности и даже сегодня. Тот, кто знает историю – может уверенно смотреть в будущее», – пояснил он.

По итогам заседания Дмитрий Махонин еще раз обратился к промышленникам Прикамья, отметив, что краевые власти рассчитывают на их поддержку в рамках подготовки экспозиции и разработки событийной линейки «Оружия Победы». «Фестиваль напомнит о наследии предприятий оборонно-промышленного комплекса Прикамья, поможет сформировать у земляков и гостей региона гордость за Пермь и Россию, воспитать в молодежи дух патриотизма», – резюмировал губернатор.