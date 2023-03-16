На портале «Управляем вместе» создан специальный раздел «Комфортный край» с данными о проектах

В нем жители Прикамья могут найти информацию о благоустройстве территорий в рамках новой региональной программы, направленной на решение задач, обозначенных населением в каждой из территорий.

По поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина на портале «Управляем вместе» создан раздел «Комфортный край».В нем размещена вся актуальная информация о проектах благоустройства в рамках региональной программы «Комфортный край», запущенной в Прикамье в 2023 году, сообщили в Минтерразвития Пермского края.



Кнопка-переход в раздел «Комфортный край» размещена на главной странице регионального портала «Управляем вместе». После перехода в него можно получить краткие сведения о самой программе и мероприятиях, которые реализуются в рамках нее в муниципальных образованиях.



По словам губернатора Дмитрия Махонина, размещение информации о программе на региональном портале даст людям возможность внимательно следить за тем, как реализуются проекты в их территориях. «Только за 2023 год планируем реализовать порядка 90 мероприятий на 1 млрд руб., а на три года выделяем из краевого бюджета порядка 6,8 млрд руб. Это серьезные средства, на которые мы рассчитываем преображать школьные дворы, обустраивать тротуары и уличное освещение, ремонтировать клубы и возводить новые. На эти вопросы часто обращают внимание жители в соцсетях и во время встреч. Очень важно, чтобы каждый рубль был потрачен с пользой для дела – все работы должны выполняться качественно и в срок», – подчеркивал Дмитрий Махонин.



В Минтерразвития Прикамья пояснили, что сейчас в разделе «Комфортный край» добавляются сведения о реализуемых проектах в каждом из муниципалитетов – адреса, перечень работ и сроки их проведения, а также объем выделенного финансирования. Чтобы получить эту информацию, необходимо перейти на интерактивную карту и выбрать интересующий городской или муниципальный округ. При увеличении карты на ней будут отображены объекты, вошедшие в программу, вид запланированных работ и т.д.



Планируется, что совместно с Министерством информационного развития и связи Пермского края раздел будет расширяться. Например, в нем можно будет следить за ходом работ по фотографиям.

Напомним, программа «Комфортный край» реализуется в Прикамье с целью повышения комфорта проживания граждан в населенных пунктах территорий региона. Она разработана на основе комплексных планов развития муниципальных образований края в ближайшие годы и на перспективу до 2030 года, сформированных с учетом мнений самих жителей. Программа состоит из четырех ключевых направлений – «Школьный двор»; «Новый клуб»; «Культурная реновация»; «Наша улица». Подробнее о программе и направлениях проекта читайте в материале по ссылке.

