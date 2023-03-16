В Прикамье началась проработка концепции межвузовской лаборатории «Пространство Пармы» для кампуса

Ее деятельность будет направлена на решение широкого спектра задач, в том числе пространственного развития и архитектурно-градостроительного облика пространств населенных пунктов, проектирования зон с особыми условиями использования территории, обеспечения сохранности объектов культурного наследия и т.д.

Под руководством заместителя Председателя Правительства Пермского края Андрея Алякринского с участием представителей краевых министерств по управлению имуществом и градостроительной деятельности, строительства и транспорта, а также высших учебных заведений Прикамья прошло совещание по вопросу разработки концепции межвузовской лаборатории «Пространство Пармы».

Напомним, в кампусе будет представлен целый комплекс лабораторий, который получил название «Будущее Пармы». Планируется, что он будет разделен на пять междисциплинарных ключевых направлений: «Здоровье Пармы», «Недра Пармы», «Технологии Пармы», «Душа Пармы» и «Пространство Пармы». Каждое из них будет ориентировано на решение важнейших технологических, инфраструктурных и социогуманитарных задач России и Пермского края и развитие межвузовского взаимодействия. Подробная информация об этом размещена по ссылке.

Как пояснили в Минимущества Прикамья, деятельность лаборатории «Пространство Пармы» будет связана с разработкой и реализацией моделей инфраструктурно-пространственного развития региона, дорожным строительством и транспортом, а также развитием и модернизацией производственно-перерабатывающих комплексов.

Представитель Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края отметил, что лаборатория также может заниматься разработкой концепции пространственного развития и архитектурно-градостроительного облика территорий, проектированием зон с особыми условиями использования территории, обеспечением сохранности объектов культурного наследия и формированием особых экономических зон в целях привлечения инвестиций. Партнерами могут выступить профессионалы строительной отрасли – застройщики, проектировщики, а также органы власти.

В ходе обсуждения концепции участники акцентировали, что связанные тематически лаборатории можно объединить, переработав их содержание в соответствии с потребностями региона и компетенциями различных ведомств. Это позволит систематизировать работу и добиться единства в реализации производственного процесса.

Андрей Алякринский поручил участникам переработать проект лабораторий, систематизировав по направлениям, и определиться с бенефициарами. Итоговый проект обсудят на следующем тематическом совещании и после доработки представят на Стратегической сессии с участием председателя Правительства РФ Михаила Мишустина.

Напомним, благодаря победе во всероссийском конкурсе регион получил возможность при поддержке Правительства РФ создать кампус как самый современный центр обучения, центр научных знаний и создания новых технологий. «Реализация подобного проекта позволит не просто создать современное и высокотехнологичное пространство для обучения, но привлечь как можно больше талантливой молодежи оставаться жить, учиться и работать в Прикамье. Это реальный вклад в развитие края!», – подчеркивал ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Строительство межвузовского студенческого кампуса международного уровня на 5 тыс. мест планируется на ул. Маршала Жукова в Камской долине. В межвузовском городке в правобережной части города на территории площадью более 20 га разместятся учебно-лабораторные пространства, современный технопарк, спортивный и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, конгресс-холл и жилые кварталы с гостиничным комплексом для учащихся и преподавателей. Общая площадь объектов строительства составит порядка 160 тыс. кв. метров.

Ранее в Москве в присутствии губернатора Прикамья Дмитрия Махонина и заместителя министра науки и высшего образования РФ Андрея Омельчука заключено концессионное соглашение на строительство и эксплуатацию в Перми межвузовского многофункционального студенческого кампуса с ООО «Кампус Парма». Документ подписали краевой министр образования и науки Раиса Кассина и генеральный директор управляющей организации Валерий Ерёмин.



Справка



Проект по созданию кампусов является частью национального проекта «Наука и университеты», реализуемого Минобрнауки России. Он направлен на привлечение талантливой молодежи в науку, повышение вовлеченности профессионального сообщества в эффективное решение стратегически важных вопросов в научной сфере, а также формирование у граждан страны полного представления о прорывных достижениях российской науки при взаимодействии государства, научного сообщества и бизнеса. Ранее были проведены два отбора заявок на создание кампусов, в рамках которых выбраны 17 проектов (в 2021 году – восемь проектов, в 2022 году – девять проектов). Сеть современных кампусов предоставит более 61 тыс. мест для подготовки кадров в соответствии с направлениями региональных стратегий социально-экономического развития, а также увеличит долю обучающихся, систематически занимающихся наукой, и молодых преподавателей и ученых.