В Прикамье льготным категориям граждан увеличен до 100 тысяч рублей размер субсидий на подключение газа

Документы на получение меры поддержки принимаются территориальными управлениями Министерства социального развития Пермского края до 31 августа 2023 года.

В Пермском крае в 2023 году увеличивается предельный размер субсидий на компенсацию расходов при подключении газа льготным категориям граждан до 100 тыс. руб. Напомним, введение данной меры поддержки во всех регионах страны ранее было инициировано президентом России Владимиром Путиным в рамках программы по догазификации. По поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина региональным Министерством социального развития разработаны необходимые нормативные документы, а Правительством Прикамья утвержден новый порядок предоставления меры поддержки, который уже вступил в силу.

Как ранее отмечал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, поддержку жителей при подключении к газу Пермский край начал одним из первых в стране, и теперь этот инструмент помощи тиражируется в других регионах России. «С самого старта программы по догазификации мы приняли беспрецедентное решение, что газопроводы должны строиться до фасада дома всем участникам программы», – подчеркнул он.

Как пояснили в региональном Министерстве социального развития, компенсироваться будут затраты на строительство газораспределительных сетей и приобретение внутридомового газового оборудования отечественного производства по договорам, заключенным с единым оператором газификации после 31 декабря 2022 года.

Специалисты отмечают, что субсидия предоставляется однократно, и если затраты на подключение газа превысят указанную сумму, заявитель должен будет оплатить разницу за счет собственных средств.

Субсидию смогут получить следующие категории жителей:

- участники Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий, ветераны боевых действий, члены семей погибших или умерших инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий;

- многодетные и малоимущие семьи.

Заявление на получении компенсации можно подать в территориальных управлениях Министерства социального развития Пермского края по месту жительства до 31 августа 2023 года. Контакты размещены на сайте по ссылке: https://minsoc.permkrai.ru/o-vedomstve/territorialnye-upravleniya.

Территориальное управление Минсоцразвития выдаст справку, с которой будет необходимо обратиться в АО «Газпром газораспределение Пермь» для дальнейшего заключения договора. Компенсация затрат будет перечислена компании, оказывающей услугу установки и подключения оборудования.

Отметим, расширение объема компенсаций стало возможным благодаря выделению Прикамью на эти цели дополнительных средств из федерального бюджета. Напомним, Правительство Российской Федерации выделило региону 91 млн руб. к 30 млн руб., уже заложенным в краевом бюджете на компенсации затрат на подключение к газу льготных категорий жителей.