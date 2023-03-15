Медучреждения Прикамья получили 12 новых «скорых» и два передвижных ФАПа

14 марта, состоялась передача 12 новых автомобилей скорой медицинской помощи и двух передвижных медицинских комплексов (передвижных ФАПов) станциям скорой медицинской помощи и больницам территорий Пермского края. Транспортные средства поставлены в рамках распоряжения Правительства РФ от 22 ноября 2022 года.





В краевом Минздраве сообщили, что новые автомобили скорой помощи сегодня передали в десять муниципалитетов края.Три автомобиля поступили в Пермскую станцию скорой медицинской помощи, по одному транспортному средству получили станции скорой медицинской помощи Березников, Кунгура и Соликамска, Чайковская центральная городская больница, центральные районные больницы Верещагино, Карагая, Осы и Очера, больница Коми-Пермяцкого округа. Спецтехника оборудована на базе ГАЗ и УАЗ.



Специалисты Министерства здравоохранения Пермского края также рассказали, что на сегодняшний день автопарк медучреждений Прикамья со сроком эксплуатации менее пяти лет составляет 252 автомобиля скорой медицинской помощи. Это 74% всех автомобилей «скорой» в регионе. При этом еще пять лет назад этот показатель составлял около 30%.



По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, задача по обновлению автопарков служб скорой помощи была поставлена президентом России Владимиром Путиным и решается в Прикамье в сотрудничестве с федеральными властями в системном порядке: «В результате Прикамье в 2021 году получило 30 новых автомобилей для«скорой», в 2022 – 16, сейчас, в 2023 году, поступили еще 12 автомобилей. Мы продолжаем эту работу, так как для нас важно, чтобы жители получали помощь максимально оперативно, а медицинские работники трудились в комфортных условиях».





Помимо этого, по одному передвижному медицинскому комплексу (передвижной ФАП) сегодня получили Октябрьская центральная районная больница и Верещагинская центральная районная больница.



Главный врач Верещагинской центральной районной больницы Василий Шестаков рассказал, что передвижной ФАП позволит повысить доступность медицинской помощи для жителей удаленных населенных пунктов с численностью населения менее 100 человек. Кроме того, мобильный медицинский комплекс предполагается использовать для выезда на предприятия округа для проведения диспансеризации работников.



«Главной особенностью передвижного ФАПа является его оснащение всем необходимым оборудованием для проведения диспансеризации населения: аппарат ЭКГ, гинекологическое кресло, дефибриллятор и глюкометр, биохимический анализатор, весы и ростомер. У нас около пяти лет работает передвижной ФАП на базе автобуса ПАЗ. Сейчас мы получили совершенно другое поколение техники с новейшим оборудованием, удобством для медиков и пациентов», – делится руководитель районной больницы.



Напомним, что в рамках исполнения поручения президента России, Правительство РФ продолжает работу по обновлению парка машин скорой медицинской помощи в регионах. Ранее, в рамках послания Федеральному Собранию в 2021 году Владимир Путин поручил обновить транспорт подразделений скорой помощи в период до 2024 года.

