«Комфортный край» – малые, но важные дела

В Пермском крае утверждена новая региональная программа «Комфортный край». Она рассчитана на три года, на её проекты в краевом бюджете предусмотрено 6,8 млрд рублей. В чём смысл программы и что в результате её реализации получат жители Прикамья, рассказывает министр территориального развития Пермского края Светлана Усачёва.

– Светлана Викторовна, на заседании правительства Пермского края прозвучало, что в рамках программы «Комфортный край» в 2023 году планируется реализовать более 90 проектов по благоустройству школьных дворов, обустройству тротуаров и уличного освещения, а также ремонту домов культуры. Возникает вопрос: а разве этим раньше не занимались в рабочем режиме? Для чего вообще нужно создавать новую программу?

– Создав программу, мы подходим к развитию территорий комплексно. Мы должны понимать, какой себя видит каждая территория в ближайшем будущем.

Поэтому работа над программой началась с комплексных планов развития территорий, представленных муниципалитетами. Задачу по их разработке и последующей защите поставил перед нами губернатор региона Дмитрий Николаевич Махонин. Выполняя её, в прошлом году каждая территория создала свою программу развития на ближайшую перспективу и на период до 2030 года. Программа – это документ, который реально отражает проблемы, существующие в населённых пунктах края, и пути решения этих проблем. Конечно, предварительно они проанализировали то, что действительно нужно людям. Изучали пожелания жителей, в том числе высказанные в соцсетях. Подключались депутаты, в правительстве каждое отраслевое министерство согласовывало все мероприятия.

После анализа планов территорий на уровне губернатора было принято решение о выделении приоритетных направлений, по которым требуется дополнительная поддержка из бюджета региона, в отдельный проект – региональную программу. То есть проведена большая кропотливая работа. Зато сейчас мы видим, как каждая территория планирует своё развитие, какие у неё приоритеты. Где-то больше нужно обратить внимание на благоустройство, где-то на сферу ЖКХ, на образование и т. д. Очень важно, что на основании этих комплексных планов мы определили, что есть направления, которые сегодня не финансируются вообще, и мы должны решить этот вопрос.

Поэтому можно сказать, что программа «Комфортный край» – это совокупность «малых дел», которые необходимо оперативно реализовать, чтобы люди в своих территориях быстро увидели результат.

– Появление программы – это ответ на «запросы с мест» или попытка лучше администрировать распределение средств сверху, с уровня края?

– Наверное, и то и другое. Да, программа создана на основе пожеланий жителей своих территорий. Но есть и ещё одна причина ее появления. Привычная субсидия муниципалитетам, которая выделялась на протяжении десяти лет и помогала территориям решать свои проблемы, в 2024 году прекращает своё действие. Мы должны быть к этому готовы и предложить какой-то новый механизм.

В рамках субсидии можно было заниматься ремонтом объектов ЖКХ, школ, домов культуры – распределяли средства сами муниципалитеты. Но финансирование выделялось по количеству жителей, проживающих в населённом пункте, и территории с небольшим количеством получали меньший объём средств. Это приводило к перекосам: в каких-то территориях – всё, а в других – ничего.

Поэтому в сегодняшних реалиях единая субсидия уже перестала быть эффективной. Нужно заниматься не просто раздачей денег, а адресно и системно решать проблемы, стоящие перед территориями, – вне зависимости от того, сколько там живёт людей.

– Давайте попробуем пояснить это на конкретных примерах. Как было – и как будет?

– Возьмём для примера строительство домов культуры. Их строилось очень мало, в основном по типовым проектам, разработанным «ЛУКОЙЛом». Да, существуют федеральные программы, в рамках которых проводятся ремонты и оснащения местных культурно-досуговых учреждений, но там очень жёсткие критерии отбора проектов, и средств выделяется не так много – на один-два дома культуры в год. У территорий тоже нет собственных средств на строительство. Но у жителей потребность в домах культуры есть. Людям нужно где-то встречаться, общаться, заниматься в творческих коллективах, проводить мероприятия.

Поэтому по поручению губернатора Дмитрия Махонина министерство культуры края разработало типовые проекты домов культуры на 50, 100 и 200 мест. Мы определили критерии, где и какие объекты нужно строить, исходя из планов муниципалитетов, с учетом последующего содержания, посещаемости и т. д. Так, дома культуры на 50 мест планируется строить в населённых пунктах с числом жителей более 400 человек, на 100 мест – где более 600, а на 200 мест – где более 1400. Всего за 2024–2025 годы в планах построить 19 домов культуры, из них десять – в 2024 году, девять – в 2025 году.

Важным аргументом при разработке критериев была и динамика численности населения. Есть населённые пункты, где за последние десять лет число жителей выросло существенно, на 30-35 процентов. Поэтому на такие территории мы обращали внимание в первую очередь.

– В программе «Комфортный край» – четыре приоритетных проекта: «Школьный двор», «Наша улица», «Культурная реновация» и «Новый клуб». Но в понятие «комфортное проживание» входят и дороги, и теплоснабжение, и газификация, и многое другое. Почему взяты именно эти направления?

– Логика та же самая, как в ситуации с домами культуры, которую мы только что обсудили. В программу включены те направления, на которые либо не хватает ресурсов федеральных программ, либо нет финансирования вообще. Например, направление «Школьный двор». Благоустройство пришкольных территорий не было включено ни в какие программы, и губернатор Дмитрий Николаевич Махонин обратил на это наше внимание, поручил разработать такую программу по благоустройству школьных дворов, можно сказать, что это ноу-хау нашего региона.

«Наша улица» – это в основном ремонт тротуаров и освещение. Конечно, существует федеральная программа «Формирование комфортной городской среды», но по ней прежде всего финансируется благоустройство общественных пространств и дворовых территорий. В рамках инициативного бюджетирования жители реализуют локальные проекты по благоустройству. Но из дома, из двора до школы, клуба, магазина надо как-то дойти. И мы прекрасно знаем, что во многих населенных пунктах кроме грунтовой дороги ничего нет. Мы же хотим, чтобы люди шли по нормальному тротуару, а дети ехали на велосипеде или самокате не по проезжей части грунтовки, а по комфортному и безопасному пути.

Что же касается газификации, теплоснабжения, водоснабжения и других крупных инфраструктурных проектов, то по ним уже идёт достаточно масштабная работа. Это сложные, финансово емкие проекты, которые реализуются совместно с федерацией и соответствующими крупными федеральными компаниями. Например, по газификации есть совместная программа с «Газпромом», и мы знаем, что она реализуется хорошими темпами.

– На реализацию программы на три года в бюджете региона предусмотрено 6,8 млрд рублей. В 2023 году планируется реализовать около 90 мероприятий на один миллиард рублей. Цифры вроде большие, но не очень понятно – много это или мало? С чем сравнить?

– Понять это очень просто на примере того же направления «Школьный двор». В течение трёх лет на благоустройство пришкольных территорий будет направлено более 1,6 млрд рублей, в том числе в текущем году – более 500 млн рублей. Раньше на эти цели выделялся ноль рублей. Вот и сравнение. В целом за три года планируется преобразить 196 пришкольных территории, из них 40 – в 2023 году.

– Светлана Викторовна, как вы сказали, на стадии формирования программы ведущая роль отводилась самим муниципалитетам, а также депутатам и общественности – именно они обозначали свои пожелания. Какова будет их роль в ходе реализации программы? Просто получать желаемое и говорить «спасибо»?

– Мы помогаем им финансово, организационно, методологически, где-то проектами. Задача муниципалитетов – реализовать все в сроки и качественно. Дмитрий Николаевич всегда требует, чтобы каждый рубль был потрачен с пользой для дела. Муниципалитеты софинансируют все проекты, ищут подрядчиков, заключают контракты и контролируют их работу. Край в лице нашего министерства контролирует целевое использование средств и при необходимости – помогает.

Что касается участия общественности, то ей также отводится важная роль. Поскольку все мероприятия программы созданы с учётом мнения жителей, то они и заинтересованы в том, чтобы все работы были выполнены в срок и качественно. Губернатор, говоря о программе, подчёркивал необходимость общественного контроля над ее реализацией. Помимо профильных министерств и администраций муниципалитетов, нужно привлекать региональное отделение Народного фронта и другие общественные организации.

И, конечно, будут задействованы имеющиеся ресурсы общественного контроля, в первую очередь – портал «Управляем вместе» (18+). Все объекты будут там указаны, жители смогут оперативно сообщать о возникающих проблемах, а мы сможем оперативно реагировать на эти проблемы.

– Срок реализации программы – 2023-2025 годы. Что будет дальше, за горизонтом этой трёхлетки?

– Текущий срок реализации программы установлен по одной причине: наш бюджет формируется на трёхлетний период. Но нет никаких сомнений, что при успешном выполнении задач этой программы она будет продолжена и расширена. Формирование программы «Комфортный край» продолжается прямо сейчас. Мы прорабатываем все важные для людей направления, учитываем интересы муниципалитетов, ведь их планы комплексного развития рассчитаны до 2030 года.

Например, много предложений поступает по созданию остановок общественного транспорта. Мы знаем, что они либо давно устарели, либо где-то вовсе отсутствуют. Жизнь не стоит на месте, и мы должны оперативно реагировать на все возникающие потребности наших территорий и решать вопросы так, чтобы жители во всех населённых пунктах, даже в отдалённых, увидели, что уровень комфорта их жизни растет.

Владислав Поспелов

Источник: газета «Звезда» от 22 февраля 2023 года