Культурная перезагрузка

Осинские библиотеки получили краевую поддержку.

Стали известны победители конкурса проектов, направленных на развитие библиотечного дела, проводимого краевым Министерством культуры Пермского края. В этом году экспертами было рассмотрено 68 заявок. Гранты получат 18 проектов. И два из них – из Осинского городского округа

В номинации «Проекты, направленные на инновации в библиотечном деле» победителем признан проект Центральной детской библиотеки им. В.В. Бианки под названием «Краевые Бианковские чтения-2023» (автор Надежда Комогорцева), который направлен на развитие деятельности библиотеки по увековечиванию памяти о детском писателе Виталии Бианки и периоде его пребывания в Осе в годы войны. Напомним, Бианковские чтения проводятся не впервые и всегда пользуются популярностью среди детей и взрослых. В этом в них планируется участие внука писателя – Александра Михайловича Бианки. Также будут налажены связи с библиотеками Пермского края и России, носящими имя писателя. В рамках проекта будет продолжено оформление фасада здания библиотеки в экологическом стиле по мотивам произведений Виталия Бианки.

В этой же номинации одним из лучших признан проект «150 мгновений» (автор Екатерина Анфалова), он направлен на организацию и проведение фестиваля, посвящённого 150-летию Осинской центральной библиотеки. В его рамках будет организована работа нескольких площадок, таких как «БArt» (творчество исполнителей авторской песни), «Рисуем в библиотеке. Рисуем библиотеку» (художественная выставка на литературную тематику), состоятся конкурсы «Прикамские голоса» и «Читатель – библиотеке» и другие мероприятия.

Кроме того, библиотеки Осинского городского округа в 2023 году получит финансирование на приобретение новых книг. Это стало возможным благодаря победе в конкурсном отборе муниципальных образований Прикамья по предоставлению субсидий из бюджета Пермского края, в том числе за счёт средств субсидий из федерального бюджета. В целом каждая библиотека получит не менее ста экземпляров новых книг. На конкурсный отбор в этом году было подано 26 заявок от 25 муниципальных образований, из них просубсидировано согласно рейтингу будет 13, в том числе и библиотеки нашего округа.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчёркивал, что одним из ключевых направлений в работе региональных властей является поддержка культурной деятельности не только в краевой столице, но и в территориях. Это позволяет делать жизнь людей интересной и разнообразной, а также приобщать их к искусству и творчеству.

«Ежегодно работаем над созданием условий для равного доступа к культурным ценностям и творческой самореализации всех жителей Пермского края. Благодаря федеральной поддержке улучшаем и развиваем инфраструктуру не только флагманских учреждений культуры, но и объекты в малых населённых пунктах. Также поощряем и стимулируем местных работников культуры, творческие коллективы и артистов. Со своей стороны, готовы оказывать в этом направлении муниципалитетам всю необходимую помощь и поддержку», – акцентировал глава Прикамья.

Отметим, меры поддержки работников и объектов культуры в населённых пунктах Прикамья осуществляются с 2013 года. Сейчас в регионе действует масштабная сеть учреждений культуры: 700 домов культуры, 700 библиотек, 40 муниципальных музеев, 100 детских музыкальных школ и более 20 театров.