Батарейки, сдавайтесь!

18 февраля в календаре был посвящён Дню батарейки. Как ни крути, но без этого источника питания в современном мире не обойтись. Частое его использование приводит к скапливанию большого объёма отработанных элементов. При небрежной и неправильной утилизации этот незаменимый помощник превращается в настоящую угрозу опасности для экологии.

Учёные подсчитали, что одна батарейка формата AA, которую обычно выбрасывают в ведро, а не в пункт утилизации, может загрязнить от 10-15 квадратных метров почвы. А ведь на этой территории могут расти два дерева, жить пара кротов, один ёжик и несколько тысяч дождевых червей. А теперь посчитайте, сколько выбрасываете батареек в год и умножьте число на то, что сказано выше. Для справки, в Пермском крае образуется более 270 тонн батареек в год! Все они нуждаются в утилизации. По словам экологов АО «ПРО ТКО», регионального оператора по обращению твердых коммунальных отходов, выкидывать батарейки вместе с обычными отходами в мусорный бак нельзя. «Их обязательно необходимо передавать на переработку, так как они состоят как минимум на 70 процентов из материалов, пригодных к повторному использованию. Кроме того, на открытом воздухе, при повышенной влажности, при перепадах температуры, механическом воздействии герметичность элемента нарушается, и все опасные химические вещества попадают в воздух, почву, воду, передаются по пищевой цепочке в живые организмы», – отметили специалисты.

Данный вопрос находится на особом контроле у региональных властей. Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчёркивал, что регион нацелен на развитие раздельного сбора бытовых отходов. «Уверен, без активного участия самих жителей Прикамья в этом вопросе не обойтись. И здесь очень значимо то, как инициативы общественников поддерживают в муниципалитетах. Результат достижим, когда люди понимают, что и они лично ответственны за происходящее в сфере обращения с ТКО. Формировать мировоззрение людей, в котором бережное отношение к экологии – это норма, нужно с детства. И тут важен не только пример родителей, но и участие образовательных, культурных и социальных организаций», – обозначил глава Прикамья.

По информации краевого МинЖКХ, жители региона активно участвуют в подобных мероприятиях. Так, в рамках всероссийской акции «Неделя сбора батареек», горожане отправили на переработку свыше 12 тонн отработанных батареек, аккумуляторов, пауэрбанков, сотовых телефонов и другой мобильной электроники. В рамках проекта по экологическому просвещению по опасности отходов, находящихся на руках у населения, в рамках нацпроекта «Экология» уже в этом году отправили на переработку порядка 8000 кг батареек. Проект нацелен на повышение эффективности обращения с отходами, кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, а также сохранение уникальной флоры и фауны России.

В рамках данного нацпроекта экологические мероприятия проходят и в Осинском округе. Так, в начале февраля детские сады в ходе акции «Сдавай батарейки» сделали очень важное полезное дело – провели собственный сбор и доставили в музей более 130 кг отработанных элементов питания. Отрадно, что дошкольные учреждения никогда не игнорируют подобного рода мероприятия и всегда проявляют большую активность. По словам воспитателя детского сада «Лира» Екатерины Ананиной в подобных акциях они участвуют не первый раз, никто не остаётся равнодушным, дети и их родители активно подключаются к общему делу. «К мероприятию мы готовились заранее, ещё с сентября общими усилиями активно собирали использованные батарейки. 10 февраля мы доставили в музей природы около 40 кг собранных батареек. Хочу отметить, что сейчас вновь организован сбор», – рассказала Екатерина Михайловна. Как оказалось, детские сады и школы города организуют подобные сборы не только в рамках акций и тематических недель, но и на постоянной основе, и, как только насобирается достаточное количество батареек, всё это отправляется в городской музей.

«Такой пункт сбора открылся у нас более пяти лет назад. Он хорошо известен не только осинцам, но и жителям ближних территорий. К нам приезжали даже группы из Елово, Оханска с бутылками собранных батареек. Ежегодно посетители сдают больше 200 кг», – пояснила Ольга Десяткова, заведующий отделом природы Осинского краеведческого музея.

Как рассказала Ольга Владимировна, дальнейший путь всех принесённых в музей батареек – благотворительный экологический фонд «Обитаемый Урал» (г. Пермь). Именно он объединяет усилия жителей Пермского края, чтобы улучшить экологическую ситуацию в регионе и возродить экологическую культуру. Из Перми все батарейки отправляются в Челябинск на завод «Мегаполисресурс» на утилизацию.

Также активно организация сбора и отправка на утилизацию батареек осуществляется в округе эковолонтёрским движением «ПланЭКО». «Такие акции в организациях и учебных заведениях для нас традиционны, специально для педагогов мы предлагаем материалы для проведения урока экологии на тему «Батарейки – в чём суть проблемы, на которых ребята узнают, чем опасна и полезна батарейка. Из Осы нами было вывезено уже более 500 кг элементов питания. Батарейки были переданы в магазин «ЛеруаМерлен», откуда они впоследствии отправляются в Челябинск. Ещё один завод находится в Ярославле. К 2024 году планируется увеличение мощностей и открытие ещё семи заводов», – рассказал лидер движения Евгений Тимофеев.

Само слово «утилизация» с латыни переводится как «польза, полезный». Переработанная батарейка является ценным источником вторичных ресурсов, таких как цинк, марганец, графит и железо, которые используются при производстве различных предметов. Например, из одной переработанной батарейки получают графитный карандаш, а из ста батареек после переработки можно сделать три турки из латуни или один столовый прибор из железа. Ответственное обращение потребителей с использованными батарейками – основа экологического благополучия и сбережения ресурсов.

Кстати, кроме музея природы, отработанные батарейки можно принести в здание администрации, в телемастерскую на ул. Урицкого, 49. Также сбор опасного мусора обеспечивают управляющие компании города. По словам Евгения Гинина, руководителя УК «Мой дом Оса», предоставление такой услуги входит в обязанности любой управляющей компании. «При управлении многоквартирным домом управляющей организацией в договор в соответствии с частью 2 статьи 162 ЖК РФ включаются работы по организации накопления отходов I-IV классов опасности и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов. Так, договор на утилизацию батареек заключён у нас с предприятием Челябинска, подобного рода отходы вывозятся у нас на постоянной основе по мере поступления», – отметил Евгений Александрович.

Помните, что забота об экологии в ваших руках! Сбор батареек – это наше ответственное отношение в деле сохранения природной среды и его обитателей, поддержания экологически чистой обстановки на осинской земле, во благо сбережения здоровья её жителей.

Елена МАНЬКОВА

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