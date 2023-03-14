В Прикамье с января начались проектно-изыскательские работы по 21 межпоселковому газопроводу

Их строительство будет проводиться в рамках региональной программы и обеспечит возможность подключения к голубому топливу домовладений 75 населенных пунктов, в которых проживают более 18 тыс. человек.

В Пермском крае с начала 2023 года стартовали проектно-изыскательские работы для последующего возведения 21 межпоселкового газопровода, общая протяженность которых составит 447 км. Как сообщили в МинЖКХ Прикамья, после ввода объектов в эксплуатацию техническую возможность подключиться к голубому топливу получат жители 75 населенных пунктов, в которых проживают более 18,5 тыс. человек. Работы ведутся в рамках расширенной Программы развития газоснабжения и газификации Пермского края на 2021-2025 гг. Напомним, соответствующее соглашение было подписано главой региона Дмитрием Махониным и председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером в рамках Петербургского международного экономического форума в июне 2022 года.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал значимость газификации. «Природный газ позволяет снизить нагрузку на семейный бюджет и обеспечить более комфортные условия жизни. Несмотря на то, что темпы подключения населения к газу серьезно выросли, потребность Прикамья в новых газопроводах все равно остается высокой. Нам необходимо сохранить заданные темпы», – подчеркивал глава региона.

По словам генерального директора ООО «Газпроммежрегионгаз Пермь» и АО «Газпром газораспределение Пермь» Сергея Черезова, новые газопроводы будут проходить в Ильинском, Нытвенском, Оханском, Чусовском, Горнозаводском, Частинском, Краснокамском, Октябрьском, Лысьвенском, Верещагинском, Чернушинском, Красновишерском, Чердынском, Кунгурском и Пермском округах. Завершение проектных работ и начало строительства сетей планируется в 2024-2025 гг.

Напомним, в прошлом году в 11 территориях региона построено 22 газопровода, в том числе пять межпоселковых. Возможность подключить свои дома к природному топливу получили жители д. Кресты и с.Плишкари Еловского округа, д. Ирьяк, д. Симаково, п. Заготзерно, п. Нефтебаза, д. Мазунина и д. Десяткова Осинского округа, с. Григорьевское Нытвенского городского округа, д. Бородули Верещагинского городского округа.