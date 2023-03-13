Приглашаем на спектакль

17 марта в 18.00 в ДК «Нефтяник» при поддержке Компании

«ЛУКОЙЛ» состоится музыкальный спектакль «Женитьба» по пьесе

Н.В. Гоголя.





Постановка представляет собой уникальное действо из сочетания

слова, музыки и света. Проект инициирован дирижёром театра «Новая

опера» Дмитрием Волосниковым (г. Москва) совместно с Пермским

музыкальным колледжем к 100-летию учреждения.



Участниками проекта стали камерный оркестр и хор «Kama cantabile»

Пермского музыкального колледжа (руководители: заслуженный работник культуры РФ Алексей Проскурнин и Лариса Юркова), солисты – Андрей Котов и Варвара Котова (г. Москва). Художественный руководитель и дирижёр – Дмитрий Волосников.



Сочетание гоголевского текста, который читает народный артист

России Александр Галибин, света, фрагментов академической музыки и

редких народных музыкальных инструментов создают определённую

атмосферу для понимания современным слушателем гениального

произведения Гоголя.



Спешите! Билеты уже в продаже на https://perm.kassy.ru/events/teatr/2-73717/. Действует возможность приобретения их по Пушкинской карте.