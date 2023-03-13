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Приглашаем на спектакль

Новости

17 марта в 18.00 в ДК «Нефтяник» при поддержке Компании
«ЛУКОЙЛ» состоится музыкальный спектакль «Женитьба» по пьесе
Н.В. Гоголя.



✨Постановка представляет собой уникальное действо из сочетания
слова, музыки и света. Проект инициирован дирижёром театра «Новая
опера» Дмитрием Волосниковым (г. Москва) совместно с Пермским
музыкальным колледжем к 100-летию учреждения.

Участниками проекта стали камерный оркестр и хор «Kama cantabile»
Пермского музыкального колледжа (руководители: заслуженный работник культуры РФ Алексей Проскурнин и Лариса Юркова), солисты – Андрей Котов и Варвара Котова (г. Москва). Художественный руководитель и дирижёр – Дмитрий Волосников.

Сочетание гоголевского текста, который читает народный артист
России Александр Галибин, света, фрагментов академической музыки и
редких народных музыкальных инструментов создают определённую
атмосферу для понимания современным слушателем гениального
произведения Гоголя.

✅Спешите! Билеты уже в продаже на https://perm.kassy.ru/events/teatr/2-73717/. Действует возможность приобретения их по Пушкинской карте.

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