В Прикамье по программе модернизации первичного звена здравоохранения с начала года открыты шесть ФАПов

В Пермском крае в рамках реализации программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» за счет средств федерального бюджета с начала 2023 года установлены, введены в эксплуатацию и открыты для приема пациентов шесть фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП).

Как сообщили в Минздраве Пермского края, они появились в населенных пунктах:





п. Усть-Пизя (Пермский муниципальный округ);

п. Бырма (Пермский муниципальный округ);

д. Комариха (Ильинский городской округ);

д. Верх-Култым (Лысвенский городской округ);

д. Бородули (Верещагинский городской округ);

д. Красный Берег (Кунгурский муниципальный округ).



По информации специалистов Минздрава Прикамья, уже в первом квартале 2023 года в различных населенных пунктах края начнут работу еще 17 ФАПов. Помимо этого, до конца года в Пермском крае планируется открыть еще 43 новых модульных здания фельдшерско-акушерских пунктов и три врачебные амбулатории. Таким образом, в этом году амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты появятся в 21 муниципалитете Пермского края.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркивал значимость доступности медицинской помощи жителям всех территорий Прикамья, вне зависимости от удаленности от региональной столицы.

Отметим, что ключевые задачи в обеспечении жителей региона медицинской помощью помогает решать национальный проект «Здравоохранение», утвержденный президентом России Владимиром Путиным. Благодаря ему в больницы в территориях Прикамья поставляется высокоточное, современное, в том числе тяжелое оборудование; проводится закупка бесплатных лекарств и т.д.



Кроме этого, в рамках нацпроекта реализуется программа «Модернизация первичного звена здравоохранения», при помощи которой меняется облик поликлиник, закупается новое оборудование и автомобили, устанавливаются новые ФАПы. До 2025 года на эти цели планируется направить более 10,5 млрд руб.