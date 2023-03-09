Как будущей маме сохранить своё здоровье и здоровье своего ребенка?

Как сообщают специалисты Минздрава Пермского края, на здоровье ребенка и будущей мамы сказываются течение беременности и поведение беременной женщины: как она питается, сколько двигается, ее сон, наличие или отсутствие вредных привычек, насколько тщательно выполняет рекомендации врача, своевременно проходит обследования.

Общий уровень здоровья женщины оказывает влияние и на процесс родов. Аномалии родовой деятельности чаще встречаются на фоне неблагоприятного состояния здоровья матери, в том числе хронических очагов урогенитальной инфекции. С нарушением родового процесса связаны такие осложнения, как асфиксия плода, гипоксическое повреждение головного мозга ребенка, акушерские кровотечения, послеродовые воспалительные заболевания.

Таким образом, первостепенное значение для здоровья матери и ребенка имеет планирование беременности и заблаговременная подготовка женского организма к вынашиванию здорового малыша.

Поэтому все будущие мама, чтобы родить здорового ребенка, должны соблюдать несколько правил. В большинстве своем они касаются образа жизни беременной, ведь ребенок в утробе матери полностью зависит от ее организма.

Основной принцип: правильное питание.

Какой бы ни был рацион женщины до беременности, в период вынашивания малыша ей необходимо позаботиться о сбалансированной диете, которая обеспечит ребенка необходимыми питательными веществами. Например, витамин D и омега-3-жирные кислоты, содержащиеся в жирной морской рыбе, играют важную роль в формировании нервной системы ребенка, а фолиевая кислота, которой богаты чечевица и апельсины, необходима для формирования нервной трубки и красных клеток крови.

Таким образом, в идеале суточный рацион беременной женщины должен включать пять порций овощей и фруктов – в любом виде; сложные углеводы, такие как коричневый рис, хлеб (лучше из серой муки), макароны из твердых сортов пшеницы, зерновые продукты; белковые продукты – нежирное мясо, рыба, птица, яйца, бобовые, молочные и кисломолочные продукты.

Одна из проблем беременных - повышенный аппетит. Плюс окружающие советуют беременным женщинам «есть за двоих». Но это ошибочное утверждение, которое в корне неверно. Существуют специальные рекомендации, которые устанавливают, какой должна быть здоровая прибавка веса женщины на основании веса до наступления беременности: для женщин с недостаточным весом – 12–18 кг, для женщин с нормальным весом – 11–15 кг, для женщин с избыточным весом – 6–11 кг, для женщин с ожирением – 5–9 кг. Специалисты подчеркивают, что в первом и втором триместре беременности дополнительные калории вообще не нужны, а в третьем триместре калорийность рациона должна увеличиться всего на 200 ккал в сутки. Переедание не даст ребенку ничего полезного, зато приведет к набору лишнего веса у мамы, от которого потом будет сложно избавиться.

Будущей маме следует тщательно следить за гидратацией организма (обеспечение его достаточным количеством воды). Чтобы не допустить обезвоживания, женщинам рекомендуют пить чистую воду, чай, соки.

Витамины для беременных также являются важной составляющей для вынашивания здорового ребенка. Сейчас они есть в каждой аптеке. Витаминные комплексы составлены таким образом, чтобы обеспечить и мать, и ребенка всеми необходимыми витаминами и минералами, потребность в которых во время беременности увеличивается. Так, они содержат фолиевую кислоту, витамин D и другие элементы, необходимые для правильного развития ребенка, и в то же время восполняют необходимые для матери микроэлементы, что позволяет сохранить красивыми волосы, ногти, кожу, избежать потери кальция и так далее.

Особое внимание следует уделить пробиотикам. Пробиотики – это обитатели микрофлоры нашего кишечника, которые выполняют важную роль в поддержании нашего здоровья: участвуют в формировании иммунитета, борются с патогенными микроорганизмами, улучшают пищеварение, вырабатывают полезные вещества и так далее. Одно из недавних исследований показало, что прием пробиотиков снижает риск развития преэклампсии и преждевременных родов. Применение пробиотиков при беременности важно и для здоровья будущего малыша. Свою первичную микрофлору новорожденный малыш получает от матери. От микрофлоры зависит его будущее здоровье и развитие, она формирует иммунитет ребенка.

Также специалисты рекомендуют беременным физическую активность. Беременность – не болезнь, поэтому, если врач не запретил занятия физкультурой из-за специфических проблем и рисков, они будут только полезными. Для будущих мам подходят такие упражнения как: ходьба, плавание, специальные занятия в бассейне для беременных, йога, пилатес. Но только не стоит принимать решение самостоятельно. В период беременности все свои действия женщине необходимо обсуждать со своим лечащим врачом. В том числе и занятия спортом.

Беременные женщины должны соблюдать особую гигиену: при готовке сырого мяса ни в коем случае не пробовать его на соль! Сырое мясо несет риск заражения токсоплазмозом – инфекцией, опасной для плода. Нельзя есть непрожаренное мясо – токсоплазма погибает только при термической обработке. После приготовления сырого мяса, доски и ножи, которые используются для его разделки, должны быть тщательно вымыты.

Второй возможный источник заражения токсоплазмозом – кошачий лоток. Если у вас имеются домашние животные, во время беременности переложите обязанность по уборке лотка на других членов семьи, а если такой возможности нет – убирайте лоток в одноразовых перчатках и мойте руки после уборки. Сами кошки опасности заражения не представляют, токсоплазма находится только в их фекалиях.

Ну и, разумеется, в период беременности нельзя поднимать тяжелые предметы, обязательно избегать контакта с ядовитой бытовой химией, не находится на ногах в течение длительного периода времени, особенно у раскаленной плиты. А также не ходите в сауну и не принимать горячий душ: перегрев опасен для беременных.

И, конечно же, большое значение во время беременности имеют психологический комфорт, отсутствие страхов и тревоги за себя и своего будущего малыша. Психологическое состояние женщины должно быть спокойным и легким.

Стоит особо отметить, что не бывает эталонной беременности, они разнообразные и уникальные. Каждая из них отражает ту жизненную историю, которая стоит за женщиной. Да, в обществе существует устойчивое представление о том, какой должна быть беременность. Согласно ему, улыбающаяся, полная энергии будущая мама тщательно следит за своим здоровьем, правильно питается, успевает ежедневно дышать свежим воздухом, ходить на курсы подготовки к родам, в бассейн и на йогу для беременных. Но пытаться подогнать собственную, единственную в своем роде историю под навязанный кем-то образ — означает не прожить по-настоящему свою беременность, а ограничиться подделкой, имитирующей ее.

Специалисты советуют: беременной женщине стоит прислушиваться к тому, как ее личность, с накопленным опытом всего пережитого, раскрывается в новом состоянии и наслаждаться этим моментом. Беременность — это в большинстве своем не социальная активность. Беременность – это в большей степени погружение в себя и мысли о своем ребенке.