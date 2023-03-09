На юге Пермского края началось строительство межпоселкового газопровода для 500 домовладений

В Чайковском городском округе началось строительство межпоселкового газопровода высокого давления с. Фоки – д. Русалевка – БК «Энергия» – д. Опары – д. Ваньки протяженностью более 19 км. Также предстоит установка модульных газорегуляторных пунктов. Весь комплекс работ производится в рамках Программы газификации регионов России ПАО «Газпром».

Как рассказали в Министерстве ЖКХ и благоустройства Прикамья, ранее были выполнены работы по строительству распределительных сетей в деревнях Опары, Русалевка и Ваньки общей протяженностью порядка 30 км.

По данным МинЖКХ Пермского края, после завершения работ возможность подключиться к сетевому газу получат порядка 500 домовладений, в которых проживают около 850 человек. Все работы должны быть завершены в этом году.

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин ранее подчеркивал значимость газификации территорий региона, так как это повышает качество жизни людей. По словам главы Пермского края, в последние годы регион набрал достойные темпы обеспечения территорий газом. «Мы продолжаем эту работу, увеличивая объемы инвестиций в развитие отрасли благодаря поддержке Федерации, эффективному сотрудничеству с компанией «Газпром», а также в рамках региональных программ», – отмечал Дмитрий Махонин.



Напомним, в 2023 году запланировано ввести в эксплуатацию семь объектов, обеспечив возможность подключения к газу более 2,6 тыс. домовладений в Суксунском, Осинском, Лысьвенском, Частинском, Большесосновском, Чайковском, Кишертском и Карагайском округах.



Заместитель председателя Правительства Пермского края Андрей Кокорев подчеркивает, что новые внутрипоселковые газопроводы строятся до фасада домов. Так на территории Пермского края действует единый принцип для всех программ газификации: газ до фасадов жителей зарегистрированных домов подводится бесплатно.

Напоминаем, что с 1 марта 2023 года программа социальной газификации стала бессрочной. Принято также решение распространить данную программу на социальные объекты: детские сады, школы, поликлиники, больницы, фельдшерско-акушерские пункты. Об этом в 2022 году сообщил президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию.