В Пермском крае стартовал девятый сезон молодежной патриотической акции «Десант Прикамья»

В этом году акция проводится в рамках празднования 300-летия Перми и реализуется с использованием средств Фонда грантов губернатора Пермского края.

3 марта у памятника героям фронта и тыла состоялась торжественная линейка по случаю открытия молодежной патриотической акции «Десант Прикамья». Она проходит в регионе уже в девятый раз, с 2015 года.

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин обратился с приветственным словом к 350 молодым ребятам, которые отправятся в отдаленные районы Пермского края в составе 15 отрядов. Он отметил значимость акции и подчеркнул, что в прошлом году благодаря участникам акции помощь получили 18 тыс. человек из 88 деревень и сел. «Вы помогаете пожилым людям, ветеранам, вовлекаете школьников в различные формы занятости, проводите профориентационную работу, организуете праздники и концерты для сельских жителей. После ваших выездов в территории всегда получаем хорошие отзывы от земляков. Это говорит о том, что вы подходите к делу с душой. Отдельное спасибо ребятам, которые приехали из других регионов, в том числе из Донецка и Луганска. Надеюсь вы все подружитесь, почувствуете обратную связь от людей, которым будете помогать. Продолжайте славные традиции добровольчества. Желаю вам успехов, в добрый путь!», – подчеркнул Дмитрий Махонин.

В течение 10 дней ребята из 32 учебных заведений региона проведут мастер-классы, профориентационные встречи в части приемной кампании пермских вузов, спортивные мероприятия для местных школьников, окажут адресную помощь и покажут творческие концерты.

Ребята посетят 15 территорий, причем семь из них – впервые: Губахинский, Кочевский и Бардымский муниципальные округа, Суксунский, Чернушинский, Оханский и Верещагинский городские округа.

Отметим, медицинские отряды «Подснежник» и «МедУзы» уже провели акцию в Кочевском муниципальном округе и Чайковском городском округе – на протяжении 10 дней команды студентов Пермского государственного медицинского университета помогали в фельдшерско-акушерских пунктах, рассказывали школьникам о здоровом образе жизни, а также о том, как правильно оказать первую медицинскую помощь. Сегодня ребята передали эстафету основной части отрядов.

Отметим, не первый год для участия в составе отрядов акции в Пермский край приезжают представители других регионов России. В этом году это 20 ребят из 13 субъектов.

Руководитель Пермского регионального отделения МООО «РСО» Алексей Блюмин рассказал, что акция зародилась около 50 лет назад в Алтайском крае, постепенно охват территорий расширялся и Пермский край тоже присоединился к ней. В этом году акция проводится при поддержке Фонда грантов губернатора Пермского края. «Она очень важна, так как в Прикамье много молодых людей, которые готовы творить добро и помогать людям. В этом году отдельное внимание, помимо традиционных категорий граждан, будет уделено семьям мобилизованных», – сообщил Алексей Блюмин.

По словам организаторов, в ходе подготовки к акции ребята в течение долгих месяцев репетируют концерты, проводят «Десант одного дня» – акцию помощи социальным объектам Пермского края, собрания, школы командиров и другие обучающие мероприятия. Перед выездом командный состав каждого отряда лично встретился с представителями администрации муниципалитета, в который отправятся студенты. На территории обе стороны познакомились и уточнили план проведения акции.

Справка

Молодежная патриотическая акция «Десант Прикамья» – мероприятие, направленное на патриотическое воспитание молодежи и развитие волонтерского движения в Пермском крае. Инициатива включена в состав Всероссийской патриотической акции «Снежный десант российских отрядов».

Организаторы акции – Пермское региональное отделение Российских студенческих отрядов, штаб волонтерского движения Пермского государственного аграрно-технологического университета им. академика Д.Н. Прянишникова при поддержке Фонда грантов губернатора Пермского края и Агентства по делам молодежи Пермского края.