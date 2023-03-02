В Пермском крае отбор прошли еще более 150 проектов благоустройства школьных дворов

Напомним, в рамках региональной программы «Комфортный край» за три года планируется преобразить 196 объектов, из которых 40 уже в этом году.

В Пермском крае по итогам рассмотрения заявок определены оставшиеся 156 школ из 39 муниципалитетов, которые получат краевую поддержку на благоустройство пришкольных территорий. Напомним, работы будут проводиться в рамках проекта «Школьный двор» новой региональной программы «Комфортный край», разработанной и принятой по поручению губернатора Прикамья Дмитрия Махонина. Всего за три года планируется благоустроить 196 школьных дворов.

Как рассказали в краевом Минобре Пермского края, потенциальные участники программы следующих двух лет, представившие свои дизайн-проекты по благоустройству территорий, уже прошли конкурсный отбор на уровне администраций муниципалитетов. Предложения о том, как обновить школьные дворы, принимались от ребят, их родителей и педагогических коллективов. Сейчас школам-победителям предстоит до 24 апреля представить дизайн-проекты в региональное ведомство и защитить их перед экспертной группой.

Напомним, благодаря новой краевой программе «Комфортный край» в предстоящем учебном году будут преображены пришкольные территории 40 учреждений. Эти учреждения не только защитили свои проекты, но уже готовят всю необходимую проектно-сметную документацию.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ранее поручил профильным ведомствам четко контролировать ход работ на объектах, чтобы они были завершены к началу нового учебного года.

В Минобре Прикамья отмечают, что согласно пожеланиям авторов дизайн-проектов при благоустройстве пришкольных территорий будут оборудованы площадки для организации линеек и других торжественных мероприятий со стационарным флагштоком. Кроме того, подрядчики установят разноуровневые пространства для отдыха, контейнеры для раздельного сбора мусора и проведут озеленение. Также при обновлении во многих дворах появятся площадки для активного отдыха, например, игровые комплексы, тренажеры или воркауты. Дополнительно школы смогут организовать музеи под открытым небом, шахматные уголки, уличные интерактивные научные модели и головоломки и другое.

Отметим, на реализацию проекта «Школьный двор» региональной программы «Комфортный край» на 2023 год направляется 242,2 млн руб. Основные критерии проведенного отбора – здание школы введено в эксплуатацию до 2018 года, имеется дизайн-проект благоустройства школьного двора и стоимость работ соотносится с числом учащихся (до 200 чел. – 5,7 млн руб., от 200 до 800 чел. – 12 млн руб., свыше 800 учеников – 18,4 млн руб.).

По данным Минтерразвития Прикамья, помимо проекта «Школьный двор» в число ключевых направлений программы «Комфортный край» входят проекты «Наша улица», «Культурная реновация» и «Новый клуб». Всего на реализацию программы на трехлетку направляется 1,6 млрд руб.