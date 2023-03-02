В Москве Пермскому краю вручен символ региона, принимающего международный форум «Россия – спортивная держава»



Сегодня, 1 марта, в Москве в Гостином дворе открылся всероссийский форум «Мы вместе. Спорт», в работе которого принимает участие делегация Пермского края во главе с губернатором Дмитрием Махониным.

В рамках мероприятия на стенде Прикамья состоялась торжественная церемония передачи Пермскому краю символа международного форума «Россия – спортивная держава». Его губернатору Дмитрию Махонину в присутствии заместителя председателя Правительства РФ, председателя оргкомитета Пермь-300 Дмитрия Чернышенко, главы Минспорта России Олега Матыцина и других официальных лиц вручил помощник президента Российской Федерации Игорь Левитин.

Напомним, распоряжение о проведении форума «Россия – спортивная держава» в 2023 году в Перми подписано президентом России Владимиром Путиным. Форум станет одним из главных событий празднования 300-летия Перми. Планируется, что он состоится в сентябре.

По словам Дмитрия Чернышенко, очень символично, что эстафетная палочка по проведению форума в год 100-летия со дня создания Министерства спорта России передается именно Прикамью, столица которого в этом году празднует 300-летний юбилей.

«Мы знаем Пермский край не только как место, где куется оружие наших побед, но и как один из регионов нашей страны, который на протяжении многих лет демонстрирует выдающиеся результаты в достижениях в спорте, в спорте высших достижений и в развитии инфраструктуры. Каждый год здесь открываются новые объекты, новые залы, и все больше и больше мальчишек и девчонок идут заниматься спортом – для того, чтобы мы выполнили поручение президента, и к 2030 году доля граждан, регулярно занимающихся спортом, достигла более 70%. Пермский край вносит свой эффективный вклад в достижение этой цели. Поэтому совершенно заслуженно XI форум "Россия – спортивная держава" пройдет именно в Перми», – сказал Дмитрий Чернышенко.

Олег Матыцин подчеркнул, что право принимать форум «заработано Прикамьем с честью». «Регион демонстрирует очень активную позицию в развитии инфраструктуры, подготовке кадров, привлечению в Пермский край международных и российских событий. "Россия – спортивная держава" – это главный спортивный форум Российской Федерации, очень мощная, конструктивная площадка для изучения новых подходов к развитию физической культуры и спорта, для обмена мнениями, для взаимодействия с нашими иностранными партнерами. Уверен, что XI форум станет еще одним мощным звеном в системе форумного движения в стране и еще раз покажет, что мы – страна победителей, а спорт в нашей стране – это норма жизни», – подчеркнул министр спорта Российской Федерации.

Со своей стороны, Дмитрий Махонин поблагодарил Правительство РФ за возможность провести в Пермском крае самое значимое для всей спортивной отрасли событие. «Я горд принять этот символический знак. Мы, безусловно, будем стремиться к тому, чтобы оправдать доверие президента страны и Правительства Российской Федерации и провести форум на самом высоком уровне. У нас для этого есть все: и инфраструктура, и опыт организации крупных спортивных мероприятий. И, конечно же, приглашаю вас приехать в сентябре к нам, в Город трудовой доблести Пермь на форум. Ждем вас: поверьте, вы не пожалеете!», – заключил Дмитрий Махонин.

Напомним, международный форум «Россия – спортивная держава» является центральным спортивным событием для всей страны. Его основная цель – определить в открытом диалоге вектор развития российского спорта. Ежегодное международное мероприятие включает большую деловую программу. На площадке обсуждаются ключевые темы в области физической культуры, профессионального и массового спорта. В мероприятиях участвуют олимпийские чемпионы и другие именитые спортсмены, руководители отраслевых органов исполнительной власти субъектов РФ, спортивных федераций и объектов спорта, представителей частного бизнеса, экспертов спортивной индустрии. Ожидается, что со всей страны в Пермь съедутся порядка 5 тыс. представителей отрасли.

Форум предполагает обширную спортивную составляющую. Центральным станет международный турнир URAL Fighting Championship по смешанному боевому единоборству ММА.

Источник: Сайт губернатора и Правительства Пермского края