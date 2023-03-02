До конца марта местные отделения «Движения первых» откроются во всех территориях Прикамья

Сегодня детско-юношеское объединение ведет свою деятельность уже в 24 муниципалитетах.



На заседании Совета глав муниципальных образований под председательством губернатора Дмитрия Махонина обсудили вопрос о создании в территориях первичных отделений Российского движения детей и молодежи (РДДМ) «Движение первых». На федеральном уровне наблюдательный совет возглавляет президент РФ Владимир Путин. На региональном уровне новому движению оказывают поддержку два краевых ведомства – Министерство образования и науки и Агентство по молодежной политике.



Дмитрий Махонин отметил, что формирование молодежной политики, развитие волонтерства и патриотическое воспитание – одно из основных направлений краевого Правительства. По его словам, сейчас перед региональным Правительством стоит ключевая задача – поддержать организационно и с материально-технической точки зрения развитие движения на местах в муниципалитетах.



Председатель совета регионального отделения РДДМ Александр Мясников рассказал, что «Движение первых» – организация, объединяющая в себе 26 молодежных, детских общественных организаций страны. Среди них – Российское движение школьников, Российские студенческие отряды, Юнармия, Большая перемена, кружковое движение НТИ. По словам Александра Мясникова, единое движение создается как «эволюция» всех существующих детско-юношеских и молодежных организаций страны. «Все они так или иначе становятся частью большой общественно-государственной структуры. Объединяющим элементом становится общая миссия – быть с Россией. Наша стратегическая задача – сделать это не формальной историей, а чтобы дети были инициаторами всех решений», – отметил он.



Подробнее Александр Мясников остановился на ходе создания местных и первичных отделений РДДМ «Движение первых» в муниципалитетах Прикамья. Он отметил, что сегодня в 24 территориях края открыто 136 первичных отделений. До 26 марта текущего года необходимо создать местные отделения во всех муниципальных образованиях. Для этого сначала в каждой территории по инициативе самих детей должно быть открыто не менее пяти первичных отделений.



«Важно, чтобы инициатива открытия первичных отделений в муниципалитетах исходила от заинтересованных лиц и молодежи, а не по приказу от вышестоящего руководства. Это позволит детям и подросткам увидеть, какие возможность есть для развития в своих территориях, а также стать причастными к изменениям в родных краях», – пояснил он.



В течение марта перед кураторами «Движение первых» и представителями администрации муниципалитетов стоит ряд ключевых задач. Это определить кандидатов в состав Совета местного отделения, а также наставников. Отмечается, что в роли наставников движения могут быть и взрослые – родители, педагоги, политики, общественные деятели, участники шоу-бизнеса. Кроме того, необходимо выбрать пространство для местонахождения первичных отделений и обеспечить его материально-технической базой, синхронизировать на муниципальном уровне планы работы с детьми и молодежью, включить в годовой план мероприятий поддержку и развитие деятельности «Движения первых».



Как рассказал Александр Мясников, в рамках комплекса мер по созданию первичных и местных отделений РДДМ планируется проведение тренинг-семинара «Команда первых», призванный познакомить и сплотить региональную команду организации. В апреле пройдет региональная конференция «Поехали!». На ней обсудят успешные практики муниципалитетов в рамках деятельности движения, которые в дальнейшем можно масштабировать на весь регион. Завершится весенняя повестка форумом детских инициатив «Будущее за нами!» Летом состоятся сменный пикник «В кругу семьи» и профильная смена «Время первых». Осенью планируется мероприятие и для педагогов-наставников – слет «Нам по пути».



Отметим, первым в регионе свою деятельность начало первичное отделение РДДМ в Кунгуре. В его открытии принял участие Дмитрий Махонин. Тогда он обсудил с ребятами их инициативы. Глава Прикамья в ходе диалога отметил, что все идеи, предложенные ребятами, важны для региона, так как большинство из них связаны с родным краем и его развитием.



Добавим, ранее в Прикамье прошел марафон открытий первичных отделений «Движения первых» в муниципалитетах. Свою работу начали четыре отделения на базе молодежных центров в Лысьве, Чусовом, Краснокамске и Чайковском. В конце февраля были открыты первичные отделения в девяти школах Индустриального района Перми.



В завершение обсуждения Дмитрий Махонин акцентировал, что работа с молодежью – это фундамент, который мы закладываем на долгие десятилетия вперед. «Считаю, что наше региональное отделение имеет все шансы занимать лидирующие позиции», – подчеркнул губернатор.



Источник: сайт губернатора и Правительства Пермского края