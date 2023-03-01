Для успешного будущего молодёжи

17 февраля, в День российских студенческих отрядов, в столице Прикамья впервые состоялся карьерный форум «#ТрудКрут», приуроченный к 300-летию Перми.

Для участия в мероприятии в Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) приехали подростки-школьники, молодёжь, а также активисты движения студенческих отрядов из разных территорий Прикамья. Активное участие в этом форуме приняла и делегация Осинского городского округа, которую возглавила педагог Центра детского творчества, руководитель Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых» в Осе Елена Ожгибесова.

В церемонии открытия карьерного форума «#ТрудКрут» принял участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Он поздравил ребят с праздником и подчеркнул, что региональное отделение студотрядов является одним из самых массовых движений в Пермском крае, а также входит в тройку сильнейших студотрядов страны. Дмитрий Николаевич отметил, что движение по сей день объединяет самую увлечённую и целеустремлённую молодёжь края. Глава региона напомнил, что в следующем году студотряды Прикамья отпразднуют свой очередной юбилей – 60-летие. За это время участники движения многого достигли и помогли большому числу людей не только в нашем крае, но и по всей стране: за эти годы десятки тысяч прикамцев-студотрядовцев приняли участие в важных для региона стройках, например, возводили студенческие корпуса Политехнического университета и Сельскохозяйственной академии. «Сегодня вы продолжаете их дело, являясь серьёзными помощниками в решении важных вопросов в крае. В рамках мероприятий празднования 300-летия Перми с вашим участием пройдёт сразу несколько значимых и масштабных событий, например, окружной слёт отрядов Приволжского федерального округа. Стремитесь к тем целям, которые перед собой ставите. Продолжайте быть успешными и трудитесь на благо страны и края, мы готовы вам в этом помогать», – акцентировал Дмитрий Махонин.

Отметим, на форуме собрались ребята из разных территорий Пермского края, имеющие активную жизненную позицию и участвующие в общественно значимых мероприятиях. Это участники проекта «Будь в ТОПе», в рамках которого в 2022 году в восьми муниципалитетах Прикамья были созданы трудовые отряды подростков. За время летнего трудового сезона они совершили более 200 добрых дел. Кроме того, на форум приехали школьники из г. Березники, г. Чердынь и п. Рябинино. Совместно с кураторами профоринтационного проекта от минерально-химической компании «ЕвроХим» они стали частью образовательной и развлекательной программы «#ТрудКрут».

«У ребят из малых городов Прикамья очень много желания и амбиций, но при этом мало возможностей. С помощью проекта помогаем им определяться с их профессиональным будущем. Стараемся как можно больше вовлекать в мероприятия такого уровня. Это некая мотивация для ребят, что, несмотря на то, что ты родился в отдалённом уголке, ты можешь добиться успеха и высот, в том числе стать губернатором Пермского края», – рассказала главный специалист Учебного центра «ЕвроХим» Дарья Губаль.

Организаторы форума приготовили для ребят серию мероприятий, которые помогли сориентироваться с выбором будущей сферы деятельности или даже профессии, оценить, как им лучше и эффективнее можно использовать свои способности в будущем.

Исполняющая обязанности руководителя Агентства по делам молодёжи Пермского края Юлия Баландина отметила, что цель форума – познакомить подростков и молодёжь Пермского края с актуальными рабочими профессиями и крупными работодателями региона, а также через 13 тематических треков познакомить их с деятельностью трудового движения студотрядов. «Мы помогаем ребятам сегодня построить личную образовательную траекторию и даём понять, что решение большинства вопросов в жизни во многом зависит от их выбора. Например, сегодня в рамках трека «Правовая деятельность» мы вместе с избирательной комиссией Пермского края дали возможность ребятам выбрать один из трёх вариантов нового фирменного стиля молодёжной политики региона «#нужные люди», который будем использовать в нашей традиционной экипировке делегаций на федеральных мероприятиях», – пояснила она.

Среди других треков – «Социум», где представители Агентства по делам молодёжи Пермского края рассказали участникам форума о грантовых конкурсах и основах социального проектирования. Трек «Медицина» позволил научиться определять препараты под микроскопом и попробовать себя в роли инженера-схемотехника вместе со специалистами Российского союза спасателей. Всего состоялось более 50 мастер-классов.

Завершилось мероприятие фестивалем-конкурсом молодёжного творчества по направлениям «Музыкальное творчество» и «Театральное искусство».

Осинские юноши и девушки остались очень довольны участием в форуме. Каждый из них почерпнул для себя много полезной и необходимой информации в вопросе трудоустройства.

«Хочется от души поблагодарить организаторов столь масштабного и интересного мероприятия. На мой взгляд, особенно подняло его планку визит и выступление губернатора Прикамья Дмитрия Николаевича Махонина. Ребят впечатлило, что главу региона не просто заботит будущее молодого поколения, а, что он ставит этот вопрос во главу угла и готов со своей стороны делать всё возможное, чтобы молодёжь оставалась в крае, успешно развивалась и трудилась здесь. На форуме же организаторы во время мастер-классов смогли оригинально заинтересовать профессиями, рассказать о них простым, доступным для детей языком. Кроме того, приятным моментом было то, что домой ребята вернулись с сувенирной продукцией, напоминающей им о представленных предприятиях», – рассказала в интервью Елена Ожгибесова.

Татьяна ЕЛОВИКОВА

Фото из архива Елены Ожгибесовой

ВРЕЗКА

Всего через школу студенческих отрядов прошло более 19 миллионов человек, из них порядка 200 тысяч – из Пермского края. Ежегодно в летнем трудовом семестре принимает участие свыше 2,5 тысяч бойцов из региона, сообщили в Агентстве по делам молодёжи Пермского края. Организатором события является Пермское региональное отделение Российских студенческих отрядов при поддержке ПГНИУ и Агентства по делам молодёжи Пермского края.

МНЕНИЯ

Маргарита Мерзлякова:

– В наше время найти достойно оплачиваемую работу, которая была б ещё по душе, довольно-таки сложно. В этом могут помочь разные организации, проекты, а также родные и близкие. Вот и форум «#ТрудКрут» для меня оказался полезным. Во-первых, я узнала много нужной информации о востребованных сейчас профессиях, а, во-вторых, у меня появилось ещё больше уверенности и мотивации поступить туда, куда хочу.

Анастасия Вострикова:

– На мероприятии краевого уровня мне посчастливилось побывать не раз. Там всегда очень дружеская атмосфера и впечатляющая организация! Поэтому всем ребятам из нашей делегации понравилось это мероприятие и, конечно, хотелось бы ещё не раз посетить форумы разного направления. Нам также было приятно, что даже губернатор Пермского края Дмитрий Николаевич Махонин посетил данное мероприятие и поприветствовал участников. А в ходе форума я получила достаточно много полезных знаний, опыта. Участникам каждой площадки было что запомнить для себя. На мой взгляд, работу молодёжи найти непросто, потому что не каждый работодатель возьмёт неопытного работника. А в трудоустройстве обычно помогают родители, родственники, знакомые. Также весомую информационную поддержку в профессиональном выборе оказывают подобные, как этот форум, мероприятия. Поэтому большое спасибо организаторам. Это было круто!