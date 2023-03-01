Сила рук – это полёт

«Скажите, где учат летать? Руки – это крылья, которые помогают нам отправиться в полёт…» И эта встреча стала полётом и осуществившейся мечтой. Инвалиды с безграничной силой духа несли зрителям невероятный посыл, пробирающий до слёз. Вальс, чарльстон, цыганочка. Танцоры на инвалидных колясках исполняли мастерски передавали язык музыки. Артисты с глухотой жестами пели песни – про Родину, жизнь, любовь…

19 февраля два пермских коллектива выступили на сцене Дворца культуры: это ансамбль жестовой песни «Поющие руки» и ансамбль танца на колясках «Гротеск». Они показали концертную программу «Сила рук». Представление прошло на одном дыхании под тёплые аплодисменты благодарных зрителей. Отметим, проект реализуется при поддержке Фонда грантов губернатора Пермского края.

Это первое большое мероприятие проекта – победителя краевого конкурса социальных проектов на предоставление грантов Фонд грантов губернатора Пермского края 2022 года, цель которого – реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья средствами культуры и искусства.

– Наш проект объединяет людей с ОВЗ в единое культурное пространство и способствует творческой самореализации, ведь у каждого есть огромный внутренний потенциал, который надо использовать и показывать людям, становясь для них примером, – говорят авторы проекта.

В его рамках проходят репетиции, изготавливаются костюмы, создаются творческие номера. Особое внимание уделяется отработке жестовой песни, ведь владея в совершенстве жестовой речью человек обогащает свой словарный запас, мыслит логически и правильно говорит.

Ансамбль танца на колясках «Гротеск» существует 23 года, который раскрывает как хореографическое, так и спортивное направление. Его участники Юлия и Игорь Давыдовы – пара не только на сцене, но и в жизни. Они чемпионы в танцах на колясках не только России, но и мира. Они познакомились на одном из конкурсов, где выступали соло, а теперь танцуют в дуэте. Юлия в танцах уже более шестнадцати лет, сразу после школы она начала заниматься спортивными танцами, сейчас, пока нет возможности участвовать в чемпионатах мира, выступает с мужем в концертных программах. «Танцы – это новые эмоции, самовыражение, развитие, новые знакомства и впечатления. Они раскрывают тебя изнутри», – говорят супруги.

Ансамбль жестовой песни «Поющие руки» – это творчески увлеченные люди, которые, несмотря на недостаток слуха, умеют и хотят дарить людям радость. Коллектив – лауреат премии города Перми «Преодоление» 2015 года, дипломант Парадельфийских игр 2018 года, участник грантовых проектов, благотворительных акций. Его солист Вадим Григорьев родом из Казахстана и уже более семи лет занимается жестовой песней. «Когда выходишь на сцену, чувствуешь большую ответственность, не нужно бояться, душой чувствовать зрителя, песню. Пусть наш мир глухих развивается, пусть люди нас слышат сердцем».

Концертная программа «Сила рук» благодаря поддержке фонда губернаторских грантов будут также представлена 11 марта в Верещагино и 19 марта в Кунгуре.

Ранее Дмитрий Махонин подчеркивал, что в Прикамье зарегистрировано более 3,5 тысяч некоммерческих организаций, помогающих людям всех возрастов. Большая часть из них реализуют свои социальные проекты на средства грантов и спонсоров.

«Мы готовы направлять средства в некоммерческий сектор и поддерживать проекты, ведь они приносят ощутимую пользу. Стараемся помогать, для этого и был создан Фонд губернаторских грантов. Мы поддерживаем инициативы, имеющие огромную значимость для общества», – говорил глава Прикамья.

Ольга Сёмина

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МНЕНИЯ

Светлана Болотова:

– Бесподобный, на высшем уровне концерт! Браво! Почти двухчасовая программа пролетела как один миг. Очень жаль, что зрителей было немного... Огромная благодарность талантливым коллективам и душевной ведущей!

Наталья Калашникова:

– Когда видишь таких целеустремлённых людей, гордишься ими, начинаешь понимать и задавать себе вопрос: а что хорошего сделал ты?

Юлия Шмыгалева:

– Замечательно! Какая сила воли и стремление донести свои чувства! Так держать!!!

Сергей Ковалёв:

– Я восхищён силой духа артистов. Не каждый здоровый человек сможет быть таким целеустремлённым и активным. Пусть у ребят все получается и будет стимул развиваться дальше!