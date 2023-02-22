Дмитрий Махонин прокомментировал послание Владимира Путина

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин прокомментировал послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию.

В своём телеграм-канале глава региона назвал главные векторы развития страны, обозначенные Владимиром Путиным.

«В первую очередь – это внимание к людям. Будет создан специальный государственный фонд, который займётся адресной помощью семьям погибших и ветеранам СВО. На уровне края мы также продолжим помогать бойцам и их семьям. Так, с 17 февраля во всех территориях Пермского края начали работу 49 центров поддержки, куда люди могут обратиться с любым вопросом», – заявил губернатор.

Дмитрий Махонин также обратил внимание на то, что в своём послании президент озвучил важные направления развития инфраструктуры в регионах страны. Среди них – продолжение газификации, запуск федеральной программы по ремонту и строительству систем ЖКХ, обновление транспорта, кардинальные изменения в сфере образования и подготовки кадров.

«Для нашего промышленного региона будет востребована новая программа льготного арендного жилья для работников оборонных предприятий. Также Владимир Владимирович поручил продолжать оздоровление уникальных водных объектов, в числе которых была названа и река Кама», – написал Дмитрий Махонин.

По словам губернатора, главный посыл президента – необходимость сплотиться в непростое время.

«Вместе мы можем ответить на любые вызовы, а Россия непременно будет только развиваться!» – считает Дмитрий Махонин.