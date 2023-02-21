Кадровая политика, или Стимул для медиков

По программе «Медицинские кадры Прикамья» выплаты в размере до 2 млн рублей получили почти 90 специалистов.

Губернатор поручил Минздраву ускорить работу по принятию нормативных актов для новой региональной выплаты для психиатров и фтизиатров, труд которых оплачивается из краевого бюджета, чтобы синхронизировать их с мерами поддержки, утверждёнными в конце декабря на федеральном уровне.

1 февраля на заседании Правительства края под председательством губернатора Дмитрия Махонина обсудили вопрос о мерах поддержки медицинского персонала в Прикамье. Дмитрий Махонин отметил, что в Пермском крае действуют федеральные и региональные меры поддержки медицинских работников, направленные на решение вопроса дефицита кадров. «Это программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», в рамках которых медики получают единовременные федеральные выплаты на улучшение жилищных условий. Со своей стороны, с 2022 года мы запустили свою программу – «Медицинские кадры Прикамья» для оказания поддержки за счёт средств краевого бюджета. Она предусматривает единовременные выплаты в размере от 1 до 2 млн руб. для тех специалистов, приезжающих работать в муниципалитеты, в которых имеется большая кадровая напряжённость. Кроме этого, работники среднего медицинского звена, устраивающиеся в наши медучреждения в Перми, получают компенсации части затрат на аренду жилья», – подчеркнул Дмитрий Махонин.

Глава региона напомнил, что Правительством региона инициирована и поддержана Законодательным Собранием мера, направленная на бесплатное предоставление земельных участков медицинским работникам в населённых пунктах с числом жителей до 10 тыс. человек. Стартовал региональный проект «Эффективный руководитель – лидер здравоохранения», в рамках которого запущена подготовка будущих талантливых и эффективных управленцев для учреждений медицины. Ведётся большая работа по обучению молодых специалистов. Увеличиваются контрольные цифры приёма в профильные образовательные учреждения среднего звена и в университет. Благодаря инициативе Правительства Пермского края теперь поступать в средние медицинские учреждения на фельдшеров можно после 9 класса: контрольные цифры приёма были увеличены в 2 раза, до 650 человек. «Важное направление – целевое обучение. Ценно, что ребята, обучающиеся в учебных заведениях, понимают, где они дальше продолжат свою трудовую деятельность. Мы нацелены на то, чтобы число целевиков, поступающих в университет, увеличить до 75% от общего числа приёма. Очень важно запустить такую программу в среднем звене», – акцентировал Дмитрий Махонин.

Министр здравоохранения ПК Анастасия Крутень подробно рассказала о мерах поддержки медицинских кадров в регионе. Она отметила, что в рамках федеральных программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер», предусматривающих разовые выплаты на приобретение жилья при переезде в отдалённые и сельские территории, в 2022 году в государственные учреждения здравоохранения Пермского края трудоустроено 147 медицинских работников. В их числе профессионалы по наиболее востребованным врачебным специальностям: терапевты-участковые, педиатры-участковые, акушеры-гинекологи, анестезиологи-реаниматологи, заведующие ФАП-фельдшеры, фельдшеры скорой медицинской помощи. Медработники были трудоустроены преимущественно в учреждения, расположенные в следующих муниципальных образованиях: Коми-Пермяцкий, Чернушинский, Кунгурский, Нытвенский, Добрянский и Суксунский округа.

Анастасия Крутень также сообщила о региональных мерах поддержки. По программе «Медицинские кадры Прикамья», запущенной по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. В рамках неё в 2022 году единовременные компенсационные выплаты получили 88 медицинских работников, из них 16 приехали работать в Пермский край из других регионов страны. Министр акцентировала, что в Губаху, Чердынь, Суксун и Чернушку приехали семьи медиков. Например, в Чердыни начали работать врач-стоматолог и врач ультразвуковой диагностики, в Суксуне – врач-терапевт и врач-педиатр, а в Чернушке – врач-кардиолог и врач-эндоскопист.

Глава регионального минздрава подчеркнула, что в ряде муниципалитетов благодаря помощи предприятий медицинским работникам предоставляется жильё. В рамках программы «Медицинские кадры Прикамья» в 2022 году 23 медработника среднего звена, трудоустроившиеся в медучреждения Перми, получают ежемесячные компенсационные выплаты в размере 10 тыс. руб. на возмещение части затрат на аренду жилья.

По словам Анастасии Крутень, в части увеличения контрольных цифр приёма на врачебные специальности в Пермском государственном медицинском университете им. академика Е.А. Вагнера (ПГМУ) в регионе работа ведётся постоянно. «В 2022 году на специальности «лечебное дело», «педиатрия», «стоматология» было выделено 435 мест, в 2023 году – 450 мест, план на 2024 год – 599 мест», – рассказала она.

Что касается студентов, получающих образование в рамках целевого обучения, то им предоставляются меры поддержки в виде дополнительных выплат к стипендии. Ординаторам, обучающимся в рамках программы «Краевая ординатура», оплачивается стоимость учёбы. «Всё это позволяет не только поддержать обучающихся, но и сформировать стимулы для дальнейшего трудоустройства», – отметила министр. Она также акцентировала внимание на новой федеральной мере поддержки: в соответствии с постановлением Правительства РФ № 2568 от 31.12.2022 г. с 2023 года отдельным категориям медицинских работников предусмотрены дополнительные социальные выплаты в размере от 4,5 до 18,5 тыс. руб. Эту федеральную меру поддержки будет осуществлять единый Социальный фонд.

В завершение обсуждения вопроса Дмитрий Махонин поблагодарил предприятия и организации, которые помогают муниципалитетам и региональным властям создавать условия для привлечения медицинских кадров в территории.

А как у нас?

Как мы рассказывали в газете ранее, во исполнение приказов Министерства здравоохранения Пермского края и главного врача ГБУЗ ПК «Осинская центральная районная больница» на базе медицинской организации создан общественный совет.

Замечу, что одной из задач независимого и самостоятельного общественного органа является осуществление информированности населения о деятельности медучреждения и реализации приоритетных направлений развития осинского здравоохранения. Как раз в том числе и эти вопросы мы, члены общественного совета, и обсуждали с главным врачом Андреем Котоминым на недавнем заседании. Так, например, Андрей Васильевич поделился о том, чем сегодня живёт Осинская центральная районная больница, рассказал о достижениях последних трёх лет (усилении материальной технической базы учреждения, индексации заработной платы медперсоналу, ремонте здания морга), о ближайших перспективах. Но, кроме положительных моментов, он поделился и существующими проблемами. Одна из самых главных – нехватка квалифицированных кадров. Но, сразу отмечу, этот вопрос стоит на постоянном контроле администрации учреждения здравоохранения, и здесь создаются все условия для реализации краевых и федеральных программ.

По словам главврача, в настоящее время по целевому обучению обучаются 38 молодых людей, из них 31 – на специалитете, семь – в ординатуре.

В 2022 году на работу в ОЦРБ должны были вернуться пять молодых специалистов, так называемых целевиков. Из пятерых четверо – после специалитета, один – после ординатуры. Из этих четырёх двое, решив повысить собственную компетентность, поступили в ординатуру (через два года обучения они получат специальности «врач-терапевт» и «врач-невролог»). Двое других и ординатор не вернулись. То есть, увы, в прошлом году ОЦРБ не получила ни одного специалиста.

В первую очередь больница нуждается в следующих специалистах высшего звена: враче-реаниматологе, враче-хирурге, враче-рентгенологе, враче-неврологе, а также в педиатрах, участковых терапевтах, враче приёмного отделения, врачах скорой медицинской помощи и враче спортивной медицины. Что касается среднего звена, то речь идёт о фельдшерах в скорую помощь и ФАПы. К слову сказать, в данный момент по целевому направлению по специальности «сестринское дело» обучается один юноша.

– Программы поддержки медицинских работников, безусловно, нужны. Это большой плюс в привлечении кадров. Мы ждём целевиков, надеемся на них. И, если видим стремление ребят, то со своей стороны делаем всё возможное, чтобы создать для их успешной работы все условия, – говорит Андрей Котомин.

Есть и положительные примеры. Так, в позапрошлом году после прохождения целевого обучения пришла и успешно приступила к работе врач-терапевт участковый Анастасия Кобелева. Коллеги про неё говорят, что Анастасия Романовна очень ответственный работник и внимательный человек. Работает с желанием, и пациенты ею тоже довольны. Сейчас Анастасия Кобелева дополнительно проходит профессиональную переподготовку и в скором времени получит вторую специальность – врач-гастроэнтеролог.

После ординатуры также успешно влилась в коллектив и трудится не только на терапевтических участках, но и ведёт приём в клинике врача общей практики врач-пульмонолог Ольга Зорина. В этом году она проходит профпереподготовку на врача ультразвуковой диагностики.

Пришёл в ОЦРБ молодой специалист врач-онколог Артём Никифоров, причём он родом не из Осы, но проходил ординатуру по целевому обучению от нашей больницы. Артём Сергеевич прекрасно справляется со своими обязанностями.

Благодаря программам «Земский доктор» и «Медицинские кадры Прикамья» медработники Осинской ЦРБ получают единовременную финансовую поддержку от государства, а также имеют возможность на компенсацию части затрат за съём жилья. Один из привлечённых в территорию хирургов при участии администрации Осинского городского округа получил квартиру по договору социального найма.

И всё это механизмы по привлечению квалифицированных кадров в осинское здравоохранение.

Татьяна ЕЛОВИКОВА

Фото из архива Ольги Еловиковой

Администрация ОЦРБ обращает внимание всех заинтересованных лиц о том, что стартовал период по заключению договоров на целевое обучение в Пермский медуниверситет имени академика Е.А. Вагнера на специалитет и медицинские колледжи Пермского края. Обращаться в каб. № 17 или по номеру телефона: 4-43-46.