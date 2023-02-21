Нефтяники Прикамья открыли и ввели в эксплуатацию новое месторождение

В настоящее время на Гавринском месторождении (Солодовский лицензионный участок) в эксплуатацию введены 4 скважины с суммарным дебитом 60 тонн нефти в сутки.

В год же планируется добывать 16,5 тыс. тонн нефти. Дальнейшая разработка месторождения продолжится в 2025-2026 годах, она предусматривает бурение 53 эксплуатационных скважин и ввод одной разведочной скважины. Плотная сетка скважин и развитая инженерная и транспортная инфраструктура участка, находящегося в восточном предместье Куеды, обеспечат десятикратный рост добычи нефти – до 165 тыс. тонн в год.

На Солодовском участке Компания работает с 2013 года. Ранее данная территория была фактически закрыта для геологов, поскольку прилегала к Куединскому аэропорту и имела особый статус. Соответственно, на момент начала работ участок характеризовался низкой степенью геологической и геофизической изученности.

В 2019 году в процессе геологоразведки проведён значительный комплекс исследований, включавший детальную сейсмику 3D. По результатам на Солодовском лицензионном участке (Куединский район, юг Пермского края) было открыто новое нефтяное месторождение – Гавринское.

Начальные извлекаемые запасы нефти Гавринского месторождения составляют 3,7 млн тонн. Промышленно нефтеносными являются девонские и карбоновые горизонты – в 7 продуктивных пластах выявлено 15 залежей нефти сложного физико-химического состава (нефть здесь битуминозная, вязкая, с высокой концентрацией смол, парафинов и сернистых соединений).

Месторождение названо в честь Юрия Георгиевича Гаврина (1926–2008), бывшего главного инженера, а позже управляющего трестом «Пермнефтегеофизика». Заслуги Юрия Георгиевича, фронтовика, яркого учёного и эффективного руководителя, отмечены орденами Трудового Красного Знамени, Отечественной войны II степени и «Знак Почёта», а также медалью «За победу над Германией».