В Кудымкарской детской школе искусств открылась музейная экспозиция Александру Клещину

Имя композитора планируется присвоить школе искусств в ближайшее время.

18 февраля в Кудымкарской детской школе искусств состоялось торжественное открытие музейной экспозиции, посвященной коми-пермяцкому профессиональному композитору Александру Ивановичу Клещину.

Силам сотрудников школы искусств воссоздан рабочий кабинет композитора, где представлены его музыкальные инструменты, литература, пластинки, рукописи, ноты, печатная машинка и другие подлинные экспонаты и личные вещи.

С успешным началом реализации проекта организаторов поздравил глава Коми-Пермяцкого округа Алексей Плотников и пожелал, чтобы музейная экспозиция помогла расширить знания учащихся о коми-пермяцкой культуре. Министерство Коми-Пермяцкого округа в свое время (в 2018-2019 г.) также реализовало проект по творчеству Александра Клещина «Сьыв да ов» (Живи с песней). Результатами проекта стала книга «Александр Иванович Клещин» из серии «Замечательные люди Пармы».

В скором времени, по словам директора школы Людмилы Тотьмяниной, Кудымкарской школе искусств будет присвоено имя Александра Клещина.

Экспозиция появилась благодаря реализации проекта «Певец родного края», с использованием гранта, представленного Президентским фондом культурных инициатив.