Во всех территориях Прикамья созданы центры поддержки участников СВО и членов их семей

В Пермском крае для комплексного решения вопросов, с которыми сталкиваются участники спецоперации и их семьи, создана сеть центров поддержки «Помощь здесь». С 17 февраля во всех территориях региона заработали 49 муниципальных центров, которые возглавляют главы администраций территорий. Это позволит обеспечить оказание помощи в шаговой доступности по принципу единого окна, сообщили в Минсоце Прикамья.

Напомним, ранее соответствующее поручение дал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Он акцентировал, что у каждого жителя региона должно быть четкое понимание, какие возможности у него есть, куда и когда нужно обратиться за получением услуг по реабилитации, назначением мер поддержки, оказанием психологической, юридической и других видов помощи. «Прошу всех максимально ответственно подойти к организации центров. Обращаю внимание, что они должны находиться в местах, максимально удобных для людей, и должны быть обеспечены всем необходимым», – подчеркнул глава Прикамья.

В региональном Минсоцразвития пояснили, что каждый муниципальный центр имеет своего координатора, который обеспечивает комплексный анализ и оценку жизненной ситуации человека. В состав команды центра входят специалисты самых разных служб: военного комиссариата, учреждений здравоохранения и соцзащиты, образования, занятости, спорта, культуры, некоммерческих организаций и других организаций, которые путем межведомственного взаимодействия готовят для человека индивидуальную программу помощи.

При возникновении вопросов или наличии проблем участник спецоперации или член его семьи из Перми может обратиться по единому телефону + 7 (342) 217-33-70. Адреса и телефоны всех муниципальных центров находятся по ссылке.



В Министерстве социального развития Прикамья отметили, что ранее в муниципалитетах уже велась эта работа, были организованы штабы и рабочие группы для оперативного решения вопросов. «Теперь появилась необходимость перестройки, чтобы любой житель мог получить помощь у себя в территории и ему не пришлось ехать в краевой центр», – добавили в ведомстве.