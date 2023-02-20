В Прикамье создали Ассоциацию педагогов родных языков

Работа организации будет направлена на повышение квалификации профильных специалистов, а также популяризацию и сохранение национальных культур и приобщение детей к этому процессу.

В Пермском крае появилась Ассоциация учителей родных языков. Создание организации было инициировано на первом Съезде учителей родных языков Пермского края, который был частью форума «Диалог культур и поколений – ценность гражданско-патриотического воспитания». Как рассказали в краевом Минобре, мероприятие состоялось в рамках Года педагога и наставника, объявленного Президентом России Владимиром Путиным, и приурочено к празднованию Международного дня родного языка.



По информации Минобра Прикамья, новое объединение выступит координатором и коммуникатором между педагогами края и будет информировать их об образовательных этнопроектах, в которых можно принимать участие, а также других возможностях, создаваемых для учителей. Создание Ассоциации позволит совершенствовать преподавание родных языков в школах и вовлекать в предмет больше детей.



Отметим, этнокультурный педагогический форум «Диалог культур и поколений – ценность гражданско-патриотического воспитания» проходил в Кудымкаре при поддержке Федерального института родных языков народов России. Его посетило более 400 учителей татарского, коми-пермяцкого, коми-язьвинского, башкирского, марийского языков из 20 муниципалитетов Прикамья.



Участники Съезда обменялись методиками и технологиями этнокультурного образования на восьми образовательных секциях, которые работали в очном режиме и онлайн-формате. Педагоги обсудили опыт сохранения культурных ценностей через внеурочную деятельность, этнокультурный компонент в национальном образовании и использование цифровых инструментов на уроках. Также учителя рассказали о возможных путях приобщения детей с ограниченными возможностями здоровья к этнокультурному образованию и воспитанию. Кроме того, темами форума стали популяризация изучения родных языков, создание современных объектов национальной культуры и проведение исследований исторического наследия.



Организатором регионального педагогического форума «Диалог культур – ценность гражданско-патриотического воспитания обучающихся» выступили Министерство образования и науки Пермского края, Институт развития образования Пермского края, Коми-Пермяцкий институт повышения квалификации работников образования при научно-методической поддержке «Федерального института родных языков Российской Федерации» (г. Москва).