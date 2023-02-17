В Прикамье проходит Всеобщий диктант по коми-пермяцкому языку

Присоединиться к мероприятию можно в онлайн-режиме по ссылке.

Сегодня, 17 февраля, в День коми-пермяцкого языка в седьмой раз стартовал Всеобщий диктант по коми-пермяцкому языку. До 23:00 17 февраля возможность написать диктант доступна в онлайн-режиме по ссылке. Ожидается, что к мероприятию присоединится порядка тысячи человек.

Вниманию участников предложены отрывки из рассказов писателя Коми-Пермяцкого округа Василия Исаева, 100-летие которого отмечается в этом году.

Отметим, диктант можно было написать в офлайн-формате. Очные площадки размещались в населенных пунктах в Коми-Пермяцком округе на базе библиотек. В Перми мероприятие прошло в Пермской краевой библиотеке имени А.М. Горького и ПГГПУ. Кроме того, площадки были организованы в Красновишерском районе, г. Березники, с. Частые и с. Карагай. Диктант можно было написать и в других регионах России: в Сыктывкаре (Республика Коми) и Москве.

Итоги диктанта будут подведены не позднее 24 марта 2023 года. Все участники получат именные сертификаты.

Добавим, организаторами мероприятия стали Коми-Пермяцкий этнокультурный центр, Коми-Пермяцкая центральная национальная библиотека им. М.П. Лихачёва и Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края. Мероприятие проводится при поддержке Администрации губернатора Пермского края в рамках реализации государственной программы «Общество и власть».

Отметим, в этом году ко Дню коми-пермяцкого языка будут проведены свыше 100 различных мероприятий: флэшмобы, акции, викторины и многое другое.