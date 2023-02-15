Игорь Комаров провел заседание Совета Фонда по содействию развития институтов гражданского общества

Полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров в режиме видеоконференцсвязи провел заседание Совета Фонда содействия развитию институтов гражданского общества (Фонда). Участие в мероприятии приняли общественные деятели и представители руководства крупнейших предприятий субъектов РФ, расположенных на территории ПФО.

В ходе совещания Игорь Комаров обозначил ключевые задачи по развитию гражданского общества на текущий год. По мнению полпреда, важно не допустить повторения ошибок, допущенных при работе с молодежью: «Сегодня в числе приоритетов должно быть последовательное выстраивание всеобъемлющей системы реализации государственной молодежной политики на федеральном и региональном уровнях, ее обеспеченность в кадровом и материально-техническом отношении».

Игорь Комаров отметил, что аппарат полпреда Президента РФ в ПФО активно формирует в регионах округа систему самостоятельных органов по делам молодежи. В 2022 году такие органы были созданы в шести регионах, сейчас в качестве самостоятельных госорганов они функционируют уже в девяти регионах округа.

Напомним, губернатор Прикамья Дмитрий Махонин в сентябре 2022 года инициировал создание Агентства по делам молодежи Пермского края, а с января оно начало работу. «Прямые коммуникации со старшеклассниками, студентами и работающей молодежью станут одной из важных задач в работе нового органа», – подчеркивал ранее Дмитрий Махонин.

В ходе заседания участники подвели итоги реализации окружных общественных проектов и наметили перспективы их развития. В настоящее время на территории округа реализуется 14 общественных проектов, пять из которых – патриотического профиля. «Окружные юнармейские военно-патриотические сборы «Гвардеец» стали центральным мероприятием, объединяющим всю систему допризывной подготовки в регионах ПФО. В результате мы получили серьезный инструмент, позволяющий корректировать подходы к этой работе и решать задачи, поставленные Главой государства Владимиром Владимировичем Путиным. Мы достигли целей и задали определенную планку для других федеральных округов – в интересах нашего общего дела», – подчеркнул полпред.

Планируется, что в этом году число проектов увеличится. Впервые в декабре 2023 года состоится окружной турнир по адаптивному, в том числе следж-хоккею «Хоккей для всех», который пройдет в Перми. Напомним, проект «ПФО играет в хоккей» Федерации хоккея Пермского края был поддержан проект Фонда президентских грантов. Также в этом году пройдет два окружных финала общественных проектов будут проводиться в юбилейном формате: в 10-й раз состоятся спортивно-туристский лагерь «Туриада» и окружная военно-спортивная игра «Зарница Поволжья».

В прошлом году со стороны регионов округа софинансирование окружных общественных проектов выросло в два раза, по сравнению с показателем допандемийного 2019 года. «Сейчас все общественные проекты закреплены за конкретными регионами округа, и это влечет за собой софинансирование и привлечение необходимых ресурсов. Для сохранения позитивного влияния на молодежь главам регионов необходимо обратить особое внимание на сохранение объема финансирования молодежной политики и общественных проектов из региональных бюджетов», – сказал Игорь Комаров.