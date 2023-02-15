Точки притяжения

Больше всего «серфингистов» живет в поселке Рейд Осинского округа. И совсем не важно, что в населенном пункте нет морских волн. Селяне серфят на просторах Интернета.

К ттакому выводу пришел «Ростелеком», когда составлял рейтинг востребованности публичных точек Wi-Fi-доступа за 2022 год. Жители пяти населенных пунктов Пермского края скачали почти 50 ТБ информации. В их число попал и поселок Рейд Осинского округа.

Выход в интернет для сельских жителей компания организовала в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» нацпроекта «Цифровая экономика». В топ-5 интернет-лидеров вошли малые населенные пункты Березовского, Карагайского, Кишертского, Осинского и Очерского районов. В общей сложности в них проживает около полутора тысяч человек.

Самая небольшая численность населения в поселке Рейд Осинского округа. Здесь проживает 223 человека. Интересно, что по данным статистики на 1 февраля 2023 года в поселке поселка Рейд всего 4 школьника. Молодежи от 18 до 29 лет - 27 человек, взрослых в возрасте от 30 до 60 лет - 103 человека, пожилых людей от 60 лет и более – 83 человека. И все вместе они насерфили более 6,6 ТБ информации. Поэтому поселок Рейд по праву занял вторую строчку в рейтинге активности в интернете среди поселков и деревень Пермского края с населением от 250 до 500 человек.

Первое место заняли жители деревни Проносное Березовского района с численностью населения 319 человек. Их совокупный трафик за год составил 13 ТБ. На третьем месте оказалась деревня Антонята Карагайского района с годовым трафиком в 6 ТБ. Здесь проживает 239 человек. 341 жителю Верхней Солянки удалось прокачать 5,5 ТБ, а 368 сельчанам из Дворца Очерского района – почти 2 ТБ информации.

Отмечу, что в каждом населенном пункте «Ростелекомом» установлена точка доступа Wi-Fi. Оборудование обеспечивает зону покрытия сигнала в радиусе до 100 метров на открытой местности при скорости передачи данных не менее 10 Мбит/с. Обычно точки доступа находятся вблизи социально значимых объектов: школ, библиотек и больниц.

Например, точка доступа в поселке Лесной Осинского округа расположена около местного дома культуры и почты. Рядом находится детская площадка, установлены лавочки. И пока в поселке не появилась голосовая связь и мобильный интернет, это место было очень популярным. Сюда приходили школьники, чтобы выполнить домашнее задание, да и просто посидеть в Интернете. Сюда приходи и взрослые, так это было единственное место в селе, где был Интернет. Пользуется популярностью это место и сейчас.

Добавлю, что «Ростелеком» первыми преодолевают факторы, мешающие подключению новых абонентов. И это одна из тех особенностей, которая позволяет им оставаться флагманом на рынке предоставления услуг связи. Первопроходцами они были и в Лесном. Еще в 2018 году в рамках реализации первого этапа федерального проекта «Устранения цифрового неравенства» компания провела в поселок оптоволокно и у жителей появилась возможность выхода в Интернет. В 2021году в рамках второго этапа здесь была установлена базовая станция сотовой связи. Жизнь селян изменилась в лучшую сторону.

«Проект по устранению цифрового неравенства важен для Прикамья, так как охватывает малые населенные пункты, в которых наиболее остро есть потребность в доступе к Интернету. За семь лет наша команда установила публичные точки Wi-Fi-доступа в 305 малых населенных пунктах Пермского края. Мы продолжаем обеспечивать интернетом поселки и деревни нашего региона. Сейчас "Ростелеком" реализует второй этап федерального проекта по устранению цифрового неравенства. В 2022 году сотовая связь стандартов 4G/LTE появилась в 37 населенных пунктах Прикамья», - рассказал Петр Козловский, директор Пермского филиала ПАО «Ростелеком».

На сегодняшний день 99,2 % жителей Пермского края обеспечено сотовой связью. Работы по устранению цифрового неравенства продолжаются.

Татьяна Бикмаева