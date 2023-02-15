Работать на будущее

8 февраля Оса встречала почётных гостей. Известный российский оперный певец Василий Ладюк снова побывал в Детской школе искусств, где пообщался с успешными воспитанниками. В состав делегации вошли и пермские нефтяники.

Юные музыканты, певцы в свою очередь подготовили и показали небольшой концерт. Так, девчата хора «Светлячок» песней «Солнечные зайчики» зарядили присутствующих позитивом и настроили всех на предстоящую весну.

Как водится, гости приехали с подарками. Василий Ладюк вручил директору ДШИ Сергею Ожгибесову сертификат на виолончель. «Я не в первый раз получаю удовольствие от исполнения и хочу отметить высокий уровень музыкантов, которые здесь обучаются. За это огромное спасибо педагогическому составу учреждения, тем, кто посвятил свою жизнь детям. Ребята талантливые, и будем надеяться, что кто-то из них станет звёздочкой», – прокомментировал Василий Ладюк.

К слову, солист Пермского театра оперы и балета им. П. И. Чайковского и обладатель прекрасного баритона уже бывал в нашем городе, проводил мастер-классы, давал интервью подрастающему поколению юных артистов Детской школы искусств, а также концерт для взрослой публики в Осинском центре культуры и досуга. Такую возможность осинским ценителям искусства предоставили пермские нефтяники.

Вот и в этот раз они приехали не с пустыми руками. Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олег Третьяков передал учреждению дополнительного образования сертификат на музыкальные инструменты.

Также в честь 30-летнего юбилея бассейна сертификат на приобретение спортивного инвентаря от пермских нефтяников вручили спортивной школе имени В.А. Лобанова, где гости в этот же день побывали вместе с министром физической культуры и спорта Пермского края Татьяной Чесноковой.

Напомню, что нефтедобытчики не только давние друзья, но и социальные партнёры нашего округа. Объектами социнвестирования становятся учреждения культуры, образования и спорта. Так, ранее благодаря поддержке нефтяников современный облик изнутри и снаружи обрела спортивная школа имени Виктора Александровича Лобанова. В ходе строительных работ отремонтированы фасад здания, тренажёрный зал, холл, зал борьбы, административные помещения, раздевалки, коридоры, помещения детского и взрослого бассейнов, осуществлена замена системы водоподготовки малой и большой чаш плавательного бассейна, установлена система очистки воды, благоустроена прилегающая к спортивной школе территория.

На сегодняшний день в спортивной школе работают секции по семи видам спорта: волейболу, вольной борьбе, боксу, плаванию, пауэрлифтингу, хоккею, гиревому спорту. Занимается более 800 человек. Трудятся шесть тренеров и пять инструкторов по спорту. Все тренеры высшей квалификационной категории. За время деятельности учреждения подготовлены два мастера спорта международного класса, 18 мастеров спорта России, более 70 кандидатов в мастера спорта России.

После ознакомительной экскурсии Татьяна Чеснокова отметила, что спортивная жизнь в Осинском городском округе кипит, развивается. По её мнению, Оса особенно славится успехами волейболистов, которые входят в состав клуба «Кама», а потому здесь видна системная школа тренировок мужских и женских команд.

«Мы прошли и заметили, что ни один зал не пустует, а бассейн вообще кипит работой. Спортшкола востребована. И в том виде, в каком она находится сейчас, несомненно привлекает как молодое, так и взрослое поколения жителей. Важно создавать необходимые условия для занятий физической культурой и спортом. Поэтому приятно, что здесь живут и работают наши партнёры по развитию спорта. Спасибо пермским нефтяникам за оказываемую поддержку», – сказала министр.

Об одном из направлений государственной и корпоративной политики напомнил и Олег Третьяков: «Одна из важнейших задач нашей страны – привлечение населения к занятиям спортом и физической культурой. Поэтому и Компания со своей стороны поддерживает и будет продолжать поддерживать это направление». О дальнейшем развитии физической культуры и спорта в Осе в рамках Плана комплексного развития территории говорили гости в ходе рабочей поездки.

Далее участники делегации побывали на Ярмарочной площади, где располагается спорткомплекс с хоккейной коробкой, на которой сейчас организована ледовая площадка. Заключительным объектом экскурсии гостей в этот день стало Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение дополнительного образования МАУ «Спортивная школа», которое также поддерживают пермские нефтяники.

Напомню, что история спортшколы начинается в 1978 году. В то время в ней было лишь одно отделение – «Лыжные гонки». В 1985 году Осинская ДЮСШ справила новоселье. Ребята получили спортивный зал на две игровые площадки, раздевалки с душем и сауной, а тренеры – новые рабочие кабинеты.

В 2017-2018 годах при поддержке ЛУКОЙЛа проведена масштабная работа, направленная на модернизацию городского стадиона и прилегающей к нему инфраструктуры. Было построено футбольное поле с искусственным покрытием, новая беговая дорожка, спортивный городок, универсальная спортивная площадка для игры в баскетбол и волейбол, две пляжных волейбольных площадки, хоккейная коробка, здание административно-бытового комплекса с тренерской, двумя раздевалками, душевыми, туалетами и хозяйственным помещением. Также установлены трибуны для зрителей на 500 мест.

Тогда это был первый спортивный объект в Осинском районе, который реконструирован совместными усилиями Министерства спорта Пермского края, пермских нефтяников и местной администрации.

В данный момент в спортивной школе занимается 321 ребёнок, из них в секции волейбола – 103 человека, лыжных гонок – 108, футбола – 110 детей. Работают восемь тренеров. За время существования школа подготовила множество мастеров спорта, мастеров спорта Международного класса, участников Олимпийских игр в Сочи.

И сегодня для юных спортсменов здесь созданы возможные условия, но есть проблема: спортивный зал устарел, плохо обогревается. Речь на встрече шла о его капитальном ремонте либо строительстве нового. Окончательного решения пока не принято, но работа в этом направлении ведётся.

Татьяна ЕЛОВИКОВА

Фото автора