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Школьный двор третьей средней преобразится

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Третья школа города Осы стала участником подпрограммы «Школьный двор» региональной программы «Комфортный край». Благодаря национальному проекту «Образование» здесь благоустроят пришкольную территорию.

В конце декабря в Перми состоялась защита дизайн-проекта. В ходе благоустройства на территории школы появится асфальтированная площадка для строевой подготовки кадет. Также здесь будут проходить линейки и торжественные мероприятия. Заасфальтируют подъездные пути, пройдёт устройство детских игровых и спортивных зон, двор озеленят, сделают освещение. Место размещения площадок и дизайн-проект обсуждались с родителями, учениками и педагогами. 

– Очерёдность участия школ определена согласно численности обучающихся. В этом году из Осинского округа в проекте «Школьный двор» будет участвовать МБОУ «СОШ №3 г. Осы». Благодаря участию в нём благоустроят территорию вокруг школы, что не может не радовать, так как от горожан давно поступали просьбы на преображение этого пространства. На благоустройство школьного двора будет направлено 18 миллионов рублей, – сообщила Надежда Бусовикова, первый заместитель главы Осинского городского округа.

Работы по преображению пришкольной территории начнутся летом 2023 года. В 2024-2025 годов планируется благоустроить еще четыре школьных территории в школах округа, в том числе в сельской местности.

Отметим, что краевая программа по благоустройству школьных дворов создана по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. В её рамках в течение трёх лет планируется преобразить уличные пространства 195 образовательных организаций региона, трансформация 40 из них предстоит уже в 2023 году.

Дмитрий Махонин одобрил предложенный Министерством территориального развития Пермского края механизм решения задачи по преображению школьных дворов: «Так мы сможем во многих населённых пунктах качественно изменить площадки, на которых ребята находятся во внеурочное время, при этом будем вовлекать школьников и молодёжь к проявлению активной жизненной позиции, поддерживать их стремление менять жизнь вокруг себя к лучшему», – акцентировал глава Прикамья.

Ольга Сёмина

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