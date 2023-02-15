В Пермском крае стартовала реализация новой региональной программы «Комфортный край»

В ходе нее в 2023 году планируется реализовать порядка 90 проектов – по благоустройству дворов, обустройству тротуаров и уличного освещения, а также ремонту домов культуры. Всего на мероприятия на три года в бюджете региона предусмотрено 6,8 млрд рублей.

На заседании регионального Правительства Пермского края под председательством губернатора Дмитрия Махонина была утверждена новая региональная программа «Комфортный край».

Дмитрий Махонин отметил, что в 2022 году все муниципалитеты подготовили на основе пожеланий жителей и защитили комплексные планы развития территорий на период до 2030 года. По словам губернатора, после анализа планов территорий было принято решение о выделении приоритетных направлений, по которым требуется дополнительная поддержка из бюджета региона, в отдельный проект – региональную программу.

«Мы ее запускаем в этом году, за 2023 год планируем реализовать порядка 90 мероприятий на 1 млрд руб., а на три года выделяем из краевого бюджета порядка 6,8 млрд руб. Это серьезные средства, на которые мы рассчитываем преображать школьные дворы, обустраивать тротуары и уличное освещение, ремонтировать клубы и возводить новые. На эти вопросы часто обращают внимание жители в соцсетях и во время встреч. Очень важно, чтобы каждый рубль был потрачен с пользой для дела – все работы должны выполняться качественно и в срок», – подчеркнул Дмитрий Махонин.

Министр территориального развития Пермского края Светлана Усачёва доложила о планах по реализации программы, в которой в этом году примут участие практически все муниципалитеты региона.

Направления программы «Комфортный край» выделены в четыре приоритетных проекта – «Школьный двор», «Наша улица», «Культурная реновация» и «Новый клуб» – это те «малые дела», которые на сегодняшний день больше всего чувствуются жителями и нужны им.

Министр сообщила, что в рамках программы особое внимание будет уделено улучшению комфорта для учащихся образовательных учреждений, прежде всего благоустройству территорий в рамках проекта «Школьный двор». Ребята совместно с родителями и педагогическим составом выделили акценты для своей школы, в первую очередь по преображению школьных дворов. Они разработали дизайн-проекты благоустройства своих пришкольных территорий, которые были предложены для включения в проект.

По данным краевого Минтерразвития, на трехлетку направляется 1,6 млрд руб., планируется преобразить 196 пришкольных территории, из них 40 – в 2023 году. Основные критерии проведенного отбора – здание школы введено в эксплуатацию до 2018 года, имеется дизайн-проект благоустройства школьного двора и стоимость работ соотносится с числом учащихся (до 200 чел. – 5,7 млн руб., от 200 до 800 чел. – 12 млн руб., свыше 800 учеников – 18,4 млн руб.).

Проект «Наша улица» дополнит уже действующие в регионе механизмы благоустройства общественных пространств. В рамках него планируется ремонтировать и строить новые тротуары и обустраивать уличное освещение. На эти цели на 2023 и 2024 годы направляется 324,5 млн руб., из них 242,2 млн руб. – на текущий. По итогам конкурсного отбора в программу включены и получат финансовую поддержку из краевого бюджета 43 населенных пункта: в 27 муниципальных округах в 2023 г. и в восьми территориях – в 2024 году. При отборе населенных пунктов, в которых будут отремонтированы тротуары и освещение, в первую очередь уделялось внимание комплексному подходу. В план работ включены также подходы к социальным учреждениям и общественным пространствам. Кроме того, приоритет отдавался сельским территориям, а также тем населенным пунктам, по которым жители обращались в администрации для решения вопросов.

На мероприятия проекта «Культурная реновация» программы «Комфортный край» на 2023 и 2024 годы направляется порядка 368 млн руб. Они выделяются на реконструкцию и ремонт домов культуры, которые включены в комплексные планы развития территорий, но при этом не вошли в число мероприятий, реализуемых в рамках национального проекта «Культура». Благодаря новому механизму в Прикамье планируется за два года обновить здания 45 учреждений, из которых 12 – в 2023 году. Например, планируется реконструкция Дома культуры в с. Уинское, капитальный ремонт ДК - в г. Чердынь.

В числе ключевых критериев отбора проектов для включения в программу – комплексность мероприятий, проведение событий федерального уровня, активная работа по «Пушкинской карте», предоставление услуг в сфере культуры.

Отдельное направление программы «Комфортный край» предусмотрено для населенных пунктов, в которых сегодня отсутствуют дома культуры, но в них имеется потребность. В них в рамках проекта «Новый клуб» новой региональной программы планируется создавать культурные центры по типовым проектам. На возведение 19 объектов в программе «Комфортный край» на 2024 и 2025 годы запланированы субсидии муниципалитетам в объеме 994,5 млн руб. Планируется, что в 2024 году появится десять таких типовых зданий, из которых четыре на 50 мест, четыре – на 100 мест и два – на 200 мест (в зависимости от численности населения).

Среди критериев отбора – удаленность населенного пункта от действующего культурно-досугового учреждения, наличие помещений для библиотек, а также возможность обеспечить новый клуб работниками культуры.

«Формирование программы «Комфортный край» продолжается. Мы дальше прорабатываем наиболее важные и востребованные направления, учитывая интересы МО, качественные и продуманные предложения глав», – сказала Светлана Усачёва.

В завершении обсуждения Дмитрий Махонин подчеркнул, что Министерство территориального развития правильно определило приоритеты, которые учитывают мнения жителей.

Губернатор подчеркнул, что по проектам, которые этого требуют, муниципалитетам необходимо оперативно формировать земельные участки под Дома культуры. Также нужно четко контролировать ход работ: например, все, что запланировано на текущий год в части обновления школьных дворов, должно быть завершено до начала нового учебного года.

Помимо этого, глава Прикамья акцентировал внимание на необходимости общественного контроля за реализацией мероприятий программы. Помимо профильных министерств и администраций муниципалитетов нужно привлекать региональное отделение Народного фронта и другие организации.

Первое фото: визуализация предстоящего преображения двора школы в Зюкайке

Проекты типовых зданий клубов:



